مباشر كأس العالم للأندية – الأهلي (0)-(2) بالميراس.. تسديدة قوية من بنشرقي

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الأهلي ضد بالميراس البرازيلي في الجولة الثانية من مجموعات كأس العالم للأندية في المباراة التي تقام على ملعب ميتلايف في نيوجيرسي.

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ق 92: تسديدة قوية من بنشرقي والحارس يتصدى لها

ق 87: نزول حسين الشحات بدلا من يحيى عطية الله

ق 85: فرصة من الأهلي وتسديدة من أفشة

ق 79: إنذار لمراون عطية وغيابه عن المباراة المقبلة

ق 62: انطلاق المباراة من جديد

ق 62: نزول أفشة وأحمد رمضان وجراديشار وبنشرقي بدلا من حمدي فتحي وأشرف داري ووسام أبو علي وتريزيجيه

بعد توقف نصف ساعة عودة اللاعبين استعدادا لإجراء عمليات الإحماء من جديد

ق 62: توقف المباراة بسبب الظروف الجوية

ق 59: هدف ثاني خوسيه لوبيز

ق47 هدف أول لبالميراس بالخطأ عن طريق وسام أبو علي برأسية في مرمى الشناوي

انطلاق الشوط الثاني: تبديلان لبالميراس بنزول لوبيز وماوريسيو بدلا من فيتور روكي ورافئيل فيجا

ق 45+3: إنذار ليحيى عطية الله بعد تدخل قوي مع لاعب بالميراس

ق 43: تسديدة قوية من مروان تخرج إلى ركنية

ق 38: إلغاء الطرد بعد العودة للفيديو

ق 36: طرد رافائيل فيجا بعد تدخل قوي مع زيزو

ق 25: سقوط وسام

ق 18: فرصة خطيرة على مرمى الشناوي والأول يضيع إستيفاو

ق 13: سقوط محمد هاني وإصابته

ق 11: ضغط أحمر ومحاولاة خطيرة

ق 8: محاولة خطيرة على مرمى الشناوي لكن خطأ على الفريق البرازيلي

انطلاق المباراة