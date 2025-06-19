مباشر كأس العالم للأندية – الأهلي (0)-(2) بالميراس.. تسديدة قوية من بنشرقي
الخميس، 19 يونيو 2025 - 18:15
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الأهلي ضد بالميراس البرازيلي في الجولة الثانية من مجموعات كأس العالم للأندية في المباراة التي تقام على ملعب ميتلايف في نيوجيرسي.
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ق 92: تسديدة قوية من بنشرقي والحارس يتصدى لها
ق 87: نزول حسين الشحات بدلا من يحيى عطية الله
ق 85: فرصة من الأهلي وتسديدة من أفشة
ق 79: إنذار لمراون عطية وغيابه عن المباراة المقبلة
ق 62: انطلاق المباراة من جديد
ق 62: نزول أفشة وأحمد رمضان وجراديشار وبنشرقي بدلا من حمدي فتحي وأشرف داري ووسام أبو علي وتريزيجيه
بعد توقف نصف ساعة عودة اللاعبين استعدادا لإجراء عمليات الإحماء من جديد
ق 62: توقف المباراة بسبب الظروف الجوية
ق 59: هدف ثاني خوسيه لوبيز
ق47 هدف أول لبالميراس بالخطأ عن طريق وسام أبو علي برأسية في مرمى الشناوي
انطلاق الشوط الثاني: تبديلان لبالميراس بنزول لوبيز وماوريسيو بدلا من فيتور روكي ورافئيل فيجا
ق 45+3: إنذار ليحيى عطية الله بعد تدخل قوي مع لاعب بالميراس
ق 43: تسديدة قوية من مروان تخرج إلى ركنية
ق 38: إلغاء الطرد بعد العودة للفيديو
ق 36: طرد رافائيل فيجا بعد تدخل قوي مع زيزو
ق 25: سقوط وسام
ق 18: فرصة خطيرة على مرمى الشناوي والأول يضيع إستيفاو
ق 13: سقوط محمد هاني وإصابته
ق 11: ضغط أحمر ومحاولاة خطيرة
ق 8: محاولة خطيرة على مرمى الشناوي لكن خطأ على الفريق البرازيلي
انطلاق المباراة