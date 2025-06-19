انتهت كأس العالم للأندية – الأهلي (0)-(2) بالميراس.. خسارة الأحمر

الخميس، 19 يونيو 2025 - 18:15

كتب : FilGoal

الأهلي - بالميراس - مروان عطية

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الأهلي ضد بالميراس البرازيلي في الجولة الثانية من مجموعات كأس العالم للأندية في المباراة التي تقام على ملعب ميتلايف في نيوجيرسي.

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نهاية المباراة بفوز بالميراس بهدفين دون رد

ق 92: تسديدة قوية من بنشرقي والحارس يتصدى لها

ق 87: نزول حسين الشحات بدلا من يحيى عطية الله

ق 85: فرصة من الأهلي وتسديدة من أفشة

ق 79: إنذار لمراون عطية وغيابه عن المباراة المقبلة

ق 62: انطلاق المباراة من جديد

ق 62: نزول أفشة وأحمد رمضان وجراديشار وبنشرقي بدلا من حمدي فتحي وأشرف داري ووسام أبو علي وتريزيجيه

بعد توقف نصف ساعة عودة اللاعبين استعدادا لإجراء عمليات الإحماء من جديد

ق 62: توقف المباراة بسبب الظروف الجوية

ق 59: هدف ثاني خوسيه لوبيز

ق47 هدف أول لبالميراس بالخطأ عن طريق وسام أبو علي برأسية في مرمى الشناوي

انطلاق الشوط الثاني: تبديلان لبالميراس بنزول لوبيز وماوريسيو بدلا من فيتور روكي ورافئيل فيجا

ق 45+3: إنذار ليحيى عطية الله بعد تدخل قوي مع لاعب بالميراس

ق 43: تسديدة قوية من مروان تخرج إلى ركنية

ق 38: إلغاء الطرد بعد العودة للفيديو

ق 36: طرد رافائيل فيجا بعد تدخل قوي مع زيزو

ق 25: سقوط وسام

ق 18: فرصة خطيرة على مرمى الشناوي والأول يضيع إستيفاو

ق 13: سقوط محمد هاني وإصابته

ق 11: ضغط أحمر ومحاولاة خطيرة

ق 8: محاولة خطيرة على مرمى الشناوي لكن خطأ على الفريق البرازيلي

انطلاق المباراة

الأهلي بالميراس كأس العالم للأندية
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