تشكيل بالميراس - تغييران من أبيل فيريرا أمام الأهلي
الخميس، 19 يونيو 2025 - 17:52
كتب : FilGoal
أجرى أبيل فيريرا المدير الفني لـ بالميراس تغييرين ضد الأهلي في الجولة الثانية من كأس العالم للأندية، عن الفريق الذي تعادل سلبيا مع بورتو.
ويلتقي الأهلي مع بالميراس على ملعب ميتلايف في نيوجيرسي بالولايات المتحدة الأمريكية.
وتحول الفريق لخطة 4-3-3 بدلا من 3-4-3 التي بدأ بها ضد بورتو، وتواجد رافائيل فيجا في خط الوسط بدلا من فيليبي أندرسون.
ويبدأ الأوروجوياني فاكوندو توريس كجناح أيسر بدلا من ماوريسيو.
وجاء تشكيل بالميراس
حراسة المرمى: ويفيرتون
الدفاع: خواكين بيكريرز - موريلو – جوستافو جوميز – أجوستين جايي
الوسط: أنيبال مورينو – ريتشارد ريوس – رافائيل فيجا
الهجوم: فاكوندو توريس – فيتور روكي – إستيفاو
وانتهت مباراتي الجولة الأولى بالتعادل السلبي بين الأهلي وإنتر ميامي، وبالميراس وبورتو.
ويتصدر الأهلي ترتيب المجموعة بنقطة واحدة، بفضل اللعب النظيف وحصوله على عدد إنذارات أقل بين فرق المجموعة.