تشكيل بالميراس - تغييران من أبيل فيريرا أمام الأهلي

أجرى أبيل فيريرا المدير الفني لـ بالميراس تغييرين ضد الأهلي في الجولة الثانية من كأس العالم للأندية، عن الفريق الذي تعادل سلبيا مع بورتو.

ويلتقي الأهلي مع بالميراس على ملعب ميتلايف في نيوجيرسي بالولايات المتحدة الأمريكية.

وتحول الفريق لخطة 4-3-3 بدلا من 3-4-3 التي بدأ بها ضد بورتو، وتواجد رافائيل فيجا في خط الوسط بدلا من فيليبي أندرسون.

ويبدأ الأوروجوياني فاكوندو توريس كجناح أيسر بدلا من ماوريسيو.

وجاء تشكيل بالميراس

حراسة المرمى: ويفيرتون

الدفاع: خواكين بيكريرز - موريلو – جوستافو جوميز – أجوستين جايي

الوسط: أنيبال مورينو – ريتشارد ريوس – رافائيل فيجا

الهجوم: فاكوندو توريس – فيتور روكي – إستيفاو

وانتهت مباراتي الجولة الأولى بالتعادل السلبي بين الأهلي وإنتر ميامي، وبالميراس وبورتو.

ويتصدر الأهلي ترتيب المجموعة بنقطة واحدة، بفضل اللعب النظيف وحصوله على عدد إنذارات أقل بين فرق المجموعة.