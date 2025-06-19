تشكيل الأهلي – زيزو أساسي لأول مرة.. وعطية الله يقود الجبهة اليسرى أمام بالميراس

الخميس، 19 يونيو 2025 - 17:36

كتب : حسام نور الدين

أحمد سيد زيزو - الأهلي

دفع خوسيه ريبيرو المدير الفني للأهلي بالمغربي يحيى عطية الله في تشكيل فريقه الأساسي أمام بالميراس في كأس العالم للأندية.

ويلعب الأهلي ضد بالميراس في الجولة الثانية من مجموعات كأس العالم للأندية في المباراة التي تقام على ملعب ميتلايف في نيوجيرسي.

ويشارك أحمد سيد "زيزو" في تشكيل الأهلي الأساسي، وذلك بعدما لعب المباراة الماضية كبديل بعد إصابة إمام عاشور.

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وجاء تشكيل الأهلي كالآتي:

المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: محمد هاني – أشرف داري – ياسر إبراهيم – يحيى عطية الله

الوسط: مروان عطية – حمدي فتحي – محمد علي بن رمضان

الهجوم: أحمد زيزو – وسام أبو علي – تريزيجيه

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من:

مصطفى شوبير – محمد سيحا – مصطفى مخلوف - خالد عبد الفتاح – عمر كمال – أحمد رمضان – كريم الدبيس – مصطفى العش – حسين الشحات – أحمد رضا – أليو ديانج – أفشة – نيتس جراديشار – أشرف بنشرقي – أحمد نبيل "كوكا"

وكان الأهلي تعادل سلبيا في مباراة افتتاح كأس العالم أمام إنتر ميامي، وتعادل بالميراس البرازيلي أيضا بنفس النتيجة ضد بورتو البرتغالي.

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