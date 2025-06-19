دوري المحترفين - سعيد صبحي مديرا فنيا لـ لافيينا

أعلن نادي لافيينا تعيين سعيد صبحي مديرًا فنيًا للفريق استعدادا للموسم المقبل في دوري المحترفين.

وقاد صبحي فريق بترول أسيوط في الموسم الماضي.

وكان لافيينا قد ضمن البقاء في دوري المحترفين بالفوز في المباراة الفاصلة على أسمنت أسيوط.

ويضم الجهاز الفني كل من:

أحمد الحناوي، المدير التنفيذي

محمد الفيومي، مدير الكرة

سعيد صبحي، المدير الفني

حسين حمدي، مدرب

حازم الدش، مدرب

عبد الرحمن حسن، محلل أداء

مصطفى المحمدي، مدربًا لحراس المرمى

حامد موسى، سكرتير عام النادي

مصطفى محمد، طبيب الفريق

محمد عاطف، أخصائي التأهيل

محمد أكرم، مدير إداري

حسام حسن، مدير شؤون لاعبين

محمد سيد، مهمات

محمد نزيه، مهمات

ويحل سعيد صبحي خلفا لعمرو جمال الذي أقيل من منصبه بعد نهاية الموسم الجاري.

وتعادل لافيينا أمام أسمنت أسيوط 0-0 في مباراة الإياب ليستفيد من الفوز ذهابا بهدفين دون رد.

واحتفظ لافيينا بمقعده في دوري المحترفين ليصبح عدد الأندية المتواجدة بالمسابقة 18 فريقا.

وكان دوري المحترفين في الموسم المنتهي يضم 20 فريقا.

وصعد المقاولون العرب ووادي دجلة وكهرباء الإسماعيلية للدوري الممتاز.

فيما هبط منتخب السويس وسبورتنج، وصعد من دورة الترقي كل من: مسار والإنتاج الحربي ومالية كفر الزيات.