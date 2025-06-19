سكاي: فيرتز يصل إنجلترا لإتمام صفقة انتقاله إلى ليفربول

أوضحت شبكة سكاي سبورتس أن فلوريان فيرتز نجم باير ليفركوزن سيصل إلى ميرسيسايد مساء الخميس تمهيدا للانتقال إلى ليفربول.

وذكر التقرير أن فيرتز سيخضع للكشف الطبي يومي الخميس والجمعة قبل إتمام صفقة انتقاله إلى ليفربول.

كانت شبكة سكاي سبورت ألمانيا أفادت أن فيرتز سيخضع للجزء الأول من الكشف الطبي يوم الخميس، على أن يكمل الفحوصات يوم الجمعة.

إلى ذلك، كشفت جريدة بيلد كواليس وتفاصيل مثيرة في صفقة انتقال فلوريان فيرتز نجم باير ليفركوزن إلى ليفربول.

واستعرضت بيلد كواليس وتفاصيل الصفقة وفقا للجدول الزمني للأحداث، والذي جاء على النحو التالي:

- إدارة نادي بايرن ميونيخ كانت تظن أنها في وضع أفضل بسباق التعاقد مع فلوريان فيرتز، لكن الواقع كان مختلفا.

- في فبراير استفسر نادي ليفربول لأول مرة عن وضع فيرتز من نادي باير ليفركوزن.

- في مارس طلبوا الإذن بالتواصل مع اللاعب شخصيا. فوافق ليفركوزن، على الرغم من رغبة النادي في تمديد عقد فيرتز لما بعد عام 2027.

- في منتصف مارس، شعر مسؤولو ليفركوزن بأنهم لن يتمكنوا من الاحتفاظ بفيرتز بعد فتر حماسه لتمديد عقده مع النادي.

- في بداية مايو، أبلغ فيرتز المدير الرياضي لليفركوزن سيمون رولفز برغبته في مغادرة النادي.

- لم يُفصح فيرتز عن وجهته، لكنه تحدث مع زملائه حول استعداده للعب في الخارج وأنه منجذب بشكل خاص إلى الدوري الإنجليزي، خاصة ليفربول.

- فقد أثار المدرب أرني سلوت إعجابه خلال المحادثات التي جمعتهما.

- بعد زيارته إلى ليفربول في 13 مايو، اتُخذ فلوريان فيرتز القرار.

- في 18 مايو وافق فيرتز على التفاوض مع بايرن ميونيخ، لكن محاولات البافاري لتغيير رأيه باءت بالفشل.

- سيخضع اللاعب للكشف الطبي مع ليفربول يوم الجمعة وبعدها سيتم الإعلان عن الصفقة مباشرة، فقد تم توقيع العقود منذ فترة.

- قيمة صفقة انتقال فيرتز تنقسم إلى 125 مليون يورو كمبلغ ثابت، و15 مليون يورو كإضافات واقعية، و10 ملايين يورو كإضافات يصعب تحقيقها.

- على سبيل المثال.. سيتعين على فيرتز التتويج مع ليفربول بدوري أبطال أوروبا ولعب دور مهم في تحقيق ذلك، حتى يحصل ليفركوزن على بعض هذه المبالغ الإضافية.

- سيتقاضى فيرتز ما بين 20 و22 مليون يورو كراتب سنوي شامل الإضافات، وسيذهب 10% منها إلى والديه، اللذين أبرما أكبر صفقة في تاريخ الدوري الألماني بمفردهما، دون وكيل أو وسيط خارجي، والذي كان سيحصل على نسبة من العمولة.

وأوضح تقرير ذا أثليتك أنه من المنتظر أن يصل النجم الألماني إلى إنجلترا هذا الأسبوع.

عقب عبور الفحص الطبي بنجاح سيتمم فلوريان انتقاله من باير ليفركوزن إلى ليفربول.

وأنهى نادي ليفربول اتفاقه لضم فلوريان فيرتز نجم فريق باير ليفركوزن الألماني، خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وكشفت سكاي سبورتس عن تفاصيل الاتفاق بين الناديين، والذي يقضي بانتقال فيرتز مقابل 116.5 مليون جنيه إسترليني (137.5 مليون يورو)

وأوضحت شبكة سكاي أن فيرتز سينضم إلى ليفربول مقابل 100 مليون جنيه إسترليني بالإضافة 16.5 مليون جنيه إسترليني كإضافات محتملة.

وكان ليفركوزن رفض عرضين من ليفربول، ووصل العرض الأول إلى 100 مليون يورو، قبل أن يرفع العرض إلى 130 مليون يورو.

فيما كشفت تقارير عن رغبة ليفركوزن في الحصول على 150 مليون يورو.

وفضّل الألماني فيرتز صاحب الـ22 عاما قبول عرض ليفربول، مفضلا إياه على بايرن ميونيخ بطل البوندسليجا.

كما دخل فيرتز دائرة اهتمام مانشستر سيتي وريال مدريد أيضا خلال الفترة الماضية، قبل أن ينسحب السيتزنز من السباق.

ويستمر عقد فيرتز مع باير ليفركوزن حتى عام 2027 بعدما جدد تعاقده عام 2022 مع الفريق الألماني لمدة 5 مواسم.

وساهم فيرتز في تتويج ليفركوزن بأول لقب في تاريخه للدوري الألماني موسم 2023 - 2024، و حصل في هذه النسخة على جائزة أفضل لاعب في الدوري الألماني.

وسجل خلال هذا الموسم 18 هدفا وقدم 20 تمريرة حاسمة.

أما هذا الموسم فساهم فيرتز بتسجيل 16 هدفا، وتقديم 15 تمريرة حاسمة، ولكن لم تكن كفيلة للحفاظ على اللقب، الذي خسره فريقه لصالح العملاق البافاري بفارق 13 نقطة في نهاية الموسم.

وكان باير ليفركوزن قد تعاقد مع فيرتز في شتاء 2020 قادما من كولن مقابل 200 ألف يورو.