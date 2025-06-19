قرعة السوبر السعودي - النصر يصطدم باتحاد جدة.. والهلال أمام القادسية

الخميس، 19 يونيو 2025 - 17:03

كتب : FilGoal

كريستيانو رونالدو - النصر - الهلال - السوبر السعودي

أسفرت قرعة بطولة كأس السوبر السعودي اصطدام اتحاد جدة بطل الدوري بالنصر، فيما يلعب الهلال ضد القادسية.

وتلعب الفرق الأربعة في البطولة خلال الفترة من 19 حتى 23 أغسطس المقبل، مواجهتي نصف النهائي، ويتأهل الفائزان فيهما إلى المباراة النهائية، التي تستضيفها هونج كونج.

وتعد هونج كونج ثالث بلد يُلعب فيه السوبر السعودي بالخارج بعد احتضان لندن، العاصمة البريطانية، نسخ 2015 و2016 و2018.

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واستضافة أبو ظبي، العاصمة الإماراتية، نسخة 2023.

وانطلقت بطولة السوبر عام 2013 بنظام المباراة الواحدة بين بطلي الدوري والكأس، واستمرت بهذا الشكل حتى نسخة 2022، التي شهدت توسّعها وزيادة عدد المشاركين فيها إلى 4.

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ويُشارك في النسخة الجديدة، طبقًا للائحة، بطل الدوري ووصيفه، وبطل كأس خادم الحرمين الشريفين.

واستفاد النصر من فوز اتحاد جدة باللقبين ليلعب السوبر بصفته ثالث الدوري.

السوبر السعودي النصر الهلال القادسية اتحاد جدة
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