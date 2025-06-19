الأعلى للإعلام يوافق على طلب قناة الأهلي بشكل استثنائي

وافق المجلس الأعلى للإعلام على طلب قناة الأهلي بتمديد البث المباشر للقناة بسبب مباراة الفريق ضد بالميراس.

ويلعب الأهلي مع بالميراس في ثاني جولات مرحلة المجموعات بكأس العالم للأندية في السابعة من مساء الخميس.

وأفاد المجلس الأعلى للإعلام في بيان أنه نظرًا لما أفادت به قناة النادي الأهلي من وجود بعض الصعوبات التقنية في نقل الرسالة المباشرة من الولايات المتحدة الأمريكية عقب انتهاء مباراة النادي الأهلي وبالميراس البرازيلي في بطولة كأس العالم للأندية.

فقد طلبت إدارة القناة السماح بتأخير بدء الرسالة ثم انتهائها في تمام الواحدة صباحاً.

ولذلك وافق المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام على تمديد بث قناة الأهلي حتى الساعة الواحدة من صباح يوم الجمعة الموافق 20 يونيو 2025، وذلك بصفة استثنائية، لضمان التغطية الإعلامية الجيدة لهذا الحدث الرياضي الدولي.

قبل أيام، أعلن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام استثناء قنوات MBC والأهلي من ضوابط بث البرامج الرياضية.

ويأتي ذلك بسبب فروق التوقيت بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية التي تستضيف كأس العالم للأندية.

وكشف بيان الأعلى للإعلام عن استثناء قنوات MBC صاحبة الحقوق الحصرية لإذاعة مباريات البطولة على الهواء مباشرة من الضوابط المقررة لبث البرامج الرياضية وذلك طوال فترة إقامة البطولة بداية من الافتتاح فجر الأحد المقبل وحتى النهائي يوم 13 يوليو المقبل.

كما تم الموافقة على طلب قناة الأهلي بالسماح لها بالتغطية البرامجية لمباريات الفريق في ذات البطولة يومي 15 و24 يونيو تزامنا مع مباراتي الفريق الأولى والثالثة لإقامة هاتين المباراتين فجرا.

وفي سياق متصل أعلن المجلس الاعلى لتنظيم الإعلام عودة جميع القنوات للعمل بالتوقيتات المحددة بالقرار رقم 28 لسنة 2024 بشأن ضوابط بث البرامج الرياضية اعتبارا من يوم السبت الموافق 14 يونيو 2025.

ويأتي ذلك على خلفية انتهاء الموعد المحدد للاستثناءات التي أعلن عنها المجلس في بيانه الصادر بتاريخ 3 يونيو 2025 وذلك بعد انتهاء مباريات مسابقتي دوري نايل وكأس مصر ومعسكر النادي الأهلى بالولايات المتحدة استعدادا لبطولة كأس العالم للأندية.

واستهل الأهلي مشواره فجر الأحد الماضي بمواجهة إنتر ميامي الأمريكي في الثالثة فجرا والتي انتهت بالتعادل السلبي.

وتذاع مباريات الأهلي في البطولة على قنوات إم بي سي مصر