نقل مبابي إلى المستشفى

أفاد نادي ريال مدريد أن مهاجمه كيليان مبابي تم نقله إلى المستشفى.

وغاب مبابي عن لقاء ريال مدريد الافتتاحي في كأس العالم للأندية ضد الهلال السعودي بسبب المرض.

وأوضح ريال مدريد عبر موقعه أن مبابي من التهاب حاد في المعدة والأمعاء.

ولذلك تم نقله إلى المستشفى لإجراء العديد من الفحوصات والعلاج.

ويتواجد النجم الفرنسي حاليا في إحدى مستشفيات ولاية ميامي.

وأفادت جريدة ماركا أن مبابي سيغيب أيضا عن المباراة القادمة ضد باتشوكا، فهو مريض للغاية.

قبل مباراة الهلال ذكرت تقارير عديدة أن مبابي سيغيب عن اللقاء بسبب مرضه بالحمى.

وأفادت صحيفة آس الإسبانية، أن مبابي سيغيب عن مواجهة الهلال - التي انتهت بالتعادل 1-1 - بسبب الحمى التي تعرض لها اللاعب منذ أيام.

وغاب المهاجم الفرنسي عن تدريبات ريال مدريد الأخيرة، الأمر الذي أثار الشكوك لدي جماهير الفريق الملكي.

وشارك كيليان مبابي مع ريال مدريد في 55 مباراة، وتمكن من تسجيل 42 هدفا وصناعة 4 أهداف.

ويقع ريال مدريد في المجموعة الثامنة التي تضم كلًا من: الهلال، وباتشوكا، وريد بول ساليزبورج.

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