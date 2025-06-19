لا عروض من الدوري السعودي للاعب نيوكاسل

أوضحت جون إنجليس وكيلة أعمال البرازيلي جولينتون كاسيو دي ليرا، لاعب وسط نيوكاسل الإنجليزي عدم صحة انتقال موكلها للعب في السعودية الموسم المقبل.

وقالت إنجليس في تصريحات لجريدة الرياضية السعودية: "لم نتلقَ أي عروض من السعودية لنقل خدمات جولينتون للعب في أنديتها".

وكانت شبكة TBR Football الإنجليزية زعمت وصول عروض من أندية سعودية للتعاقد مع جولينتون في فترة الانتقالات الصيفية.

وانتقل جولينتون إلى نيوكاسل قادمًا من هوفنهايم الألماني موسم 2019ـ2020 بصفقة قدرت بـ43 مليون يورو.

ولعب جولينتون مع نيوكاسل 221 مباراة، سجل 29 هدفًا، وصنع 21.

وسجل الموسم الماضي مع فريقه 4 أهداف، وصنع مثلها، ونال 12 بطاقة صفراء في جميع البطولات، التي شارك بها.

وانطلقت مسيرة جولينتون الأوروبية في الدوري الألماني حين ارتدى قميص هوفنهايم في 2015ـ2016، ليعلن بعدها الرحيل لمحطة أخرى في الدوري النمساوي برفقة رابيد فيينا لموسمين، قبل أن يعود لناديه الألماني، الذي باع عقده إلى النادي الإنجليزي.