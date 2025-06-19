ليكيب: إيقاف ثنائي بوكا جونيورز 4 مباريات.. ومهاجم بنفيكا مباراتين

الخميس، 19 يونيو 2025 - 15:47

كتب : FilGoal

أندير هيريرا - بوكا جونيورز ضد بنفيكا

تقرر إيقاف ثنائي بوكا جونيورز أندير هيريرا وخورخي فيجال 4 مباريات، وأندريا بيلوتي مهاجم بنفيكا مباراتين، بسبب أحداث مباراة الفريقين وفقا لصحيفة ليكيب الفرنسية.

وشهدت مباراة بنفيكا وبوكا جونيورز أحداث مثيرة، في مباراة أقيمت ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات في كأس العالم للأندية، والتي انتهت بالتعادل 2-2.

هيريرا، الذي سبق له اللعب مع باريس سان جيرمان بين عامي 2019 و2023، غادر المباراة مصابا بعد مرور 20 دقيقة فقط، لكنه تلقى البطاقة الحمراء أثناء تواجده على مقاعد البدلاء، عقب احتجاج عنيف تجاه حكم اللقاء وعضو من الطاقم الأمني.

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اللاعب الإسباني حاول التأثير على الحكم أثناء مراجعته لتقنية الفيديو في لقطة مثيرة للجدل تخص ركلة جزاء محتملة لصالح بنفيكا، بينما كانت النتيجة تشير إلى تقدم بوكا جونيورز بهدفين دون رد. تدخل أحد أفراد الأمن لاحتواء الموقف، قبل أن يقرر الحكم طرده من الملعب.

وبحسب العقوبة، فإن هيريرا قد لا يظهر مجددا في البطولة، نظرا لطول فترة الإيقاف.

ولم يكن هيريرا اللاعب الوحيد الذي غادر اللقاء بعقوبة، إذ حصل زميله نيكولاس فيجال على إيقاف لأربع مباريات أيضا، بسبب تدخل عنيف ضد فلورنتينو لويس في الدقائق الأخيرة من المباراة.

كما تم إيقاف أندريا بيلوتي مهاجم بنفيكا لمباراتين بسبب سلوك غير رياضي.

وحسم التعادل بهدفين لكل مباراة نتيجة المباراة التي شهدت إثارة كبرى حتى الثواني الأخيرة.

ويتقاسم الفريقان المركز الثاني بعد التعادل، بينما ينفرد بايرن ميونيخ بالصدارة بعد الفوز على أوكلاند سيتي 10-0 في نفس المجموعة.

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