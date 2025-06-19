مجموعة الأهلي - بوسكيتس: نعلم صعوبة مواجهة بورتو.. وعلينا أن نكون متماسكين

الخميس، 19 يونيو 2025 - 15:12

كتب : FilGoal

ليونيل ميسي - أفشة - بوسكيتس - الأهلي - إنتر ميامي

وصف سيرجيو بوسكيتس نجم إنتر ميامي، مباراة فريقه ضد بورتو بالمواجهة الصعبة.

ويلعب إنتر ميامي أمام بورتو مساء اليوم ضمن الجولة الثانية من دوري المجموعات لكأس العالم للأندية.

وقال سيرجيو بوسكيتس في مؤتمر صحفي: "نعلم أن مواجهة بورتو ستكون صعبة للغاية. إنه فريق ينافس كل عام على الدوري أمام فرق كبيرة مثل سبورتنج وبنفيكا".

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وأضاف "سنحاول أن نكون منظمين قدر الإمكان ونبقى متماسكين ونقدم أفضل ما لدينا كفريق. وإذا حصلنا على فرص، لدينا لاعبون قادرون على إنهائها، لكن الأهم أن نكون متماسكين ونحافظ على شباكنا".

وخاض الأهلي مواجهة الجولة الأولى أمام إنتر ميامي الأمريكي والتي أقيمت على ملعب هارد روك في ميامي، وانتهت بالتعادل السلبي.

فيما تعادل بالميراس بالنتيجة ذاتها ضد بورتو البرتغالي.

ويتواجد الأهلي في المجموعة الأولى ضمن بطولة كأس العالم للأندية، رفقة أندية إنتر ميامي الأمريكي وبالميراس البرازيلي وبورتو البرتغالي.

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