سكاي: ليفركوزن يتحرك لضم مدافع ليفربول

الخميس، 19 يونيو 2025 - 14:33

كتب : FilGoal

كوانساه وماتيتا - كريستال بالاس وليفربول

يُجري باير ليفركوزن مفاوضات للتعاقد مع مدافع ليفربول جاريل كوانساه، حسب شبكة سكاي سبورتس.

وأوضح التقرير أن المفاوضات جارية بين الطرفين بشأن المدافع الإنجليزي الشاب.

لكنها ستكون صفقة منفصلة تمامًا عن صفقة فلوريان فيرتز، وفقا للتقرير.

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وذكرت جريدة كيكر أن ليفربول لن يتخلى عن مدافعه الشاب بأقل من 30 مليون يورو.

ومن المتوقع أن يصل فيرتز إلى إنجلترا يوم الخميس من أجل الخضوع للكشف الطبي قبل إعلان انضمامه إلى ليفربول بشكل رسمي.

وكان ليفربول قد ضم جيريمي فريمبونج مدافع ليفركوزن هذا الصيف.

أما جاريل كوانساه فقد مدد عقده مع ليفربول في 2024 حتى صيف 2029.

ويلعب كوانساه - 22 عاما - بأكاديمية ليفربول منذ سن الخامسة.

ويلعب كوانساه مع الفريق الأول لليفربول منذ بداية الموسم قبل الماضي تحت قيادة يورجن كلوب.

جاريل كوانساه ليفربول باير ليفركوزن
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