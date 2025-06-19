مجموعة الأهلي - ماسكيرانو: ميسي وألبا جاهزان.. وهذا مفتاح الفوز على بورتو

الخميس، 19 يونيو 2025 - 14:32

كتب : FilGoal

ليونيل ميسي - إنتر ميامي - مروان عطية

كشف خافير ماسكيرانو مدرب إنتر ميامي الأمريكي، عن جاهزية الثنائي ليونيل ميسي وجوردي ألبا لخوض مواجهة بورتو.

ويلعب إنتر ميامي أمام بورتو مساء اليوم ضمن الجولة الثانية من دوري المجموعات لكأس العالم للأندية.

وقال ماسكيرانو مدرب إنتر ميامي في مؤتمر صحفي: "ميسي بحالة جيدة وأكمل الحصة التدريبية كاملة، وسيكون جاهزا لمواجهة بورتو".

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وأضاف "جوردي ألبا، سيكون متاحا بعد أن غاب عن مباراة الأهلي. سنقيم ما هو الأفضل لنا، سواء بدأ أساسيا أم لا".

وتابع "سنحاول إيقاف نقاط قوة بورتو واستغلال نقاط ضعفهم وتقديم مباراة رائعة لتحقيق نتيجة جيدة".

وأتم "مفتاح الفوز أمام بورتو، سيكون في السيطرة على الاستحواذ والهيمنة على إيقاع اللعب".

وخاض الأهلي مواجهة الجولة الأولى أمام إنتر ميامي الأمريكي والتي أقيمت على ملعب هارد روك في ميامي، وانتهت بالتعادل السلبي.

فيما تعادل بالميراس بالنتيجة ذاتها ضد بورتو البرتغالي.

ويتواجد الأهلي في المجموعة الأولى ضمن بطولة كأس العالم للأندية، رفقة أندية إنتر ميامي الأمريكي وبالميراس البرازيلي وبورتو البرتغالي.

كأس العالم للأندية إنتر ميامي ميسي
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