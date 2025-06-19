ماركا: روديجر قد يعود أمام باتشوكا

الخميس، 19 يونيو 2025 - 13:51

كتب : FilGoal

أنطونيو روديجير - ريال مدريد

ذكرت جريدة ماركا أن أنطونيو روديجر مدافع ريال مدريد قد يعود للمشاركة مع فريقه بعد غياب في مباراته المقبلة بكأس العالم للأندية.

ويستعد ريال مدريد لملاقاة باتشوكا المكسيكي ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات، بعد تعادله مع الهلال السعودي في الجولة الأولى.

وأوضح التقرير أنه من المتوقع أن يعود أنطونيو روديجر للعب مع ريال مدريد في مباراة باتشوكا يوم الأحد المقبل.

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وذلك بعد تعافيه التام من الإصابة.

وخضع روديجر لعملية جراحية بعد إصابته بقطع جزئي في الغضروف الخارجي للركبة اليسرى أواخر أبريل الماضي.

وتعادل الهلال مع ريال مدريد بهدف لكل فريق ضمن الجولة الأولى من دور مجموعات كأس العالم للأندية.

وتقدم ريال مدريد في الدقيقة 34 عن طريق جونزالو جارسيا، قبل أن ينجح روبن نيفيز في تسجيل التعادل للهلال في الدقيقة 41 من ضربة جزاء.

ونجح ياسين بونو في تصدى لركلة جزاء لصالح ريال مدريد في الدقيقة 90+2 من فيدي فالفيردي ليمنح فريقه نقطة التعادل.

وتضم المجموعة الثامنة إلى جانب الهلال وريال مدريد فريقي باتشوكا المكسيكي وسالزبورج النمساوي.

وتعد تلك المرة الأولى التي ينجح فيها فريق عربي في حصد نقطة أمام فريق أوروبي بكأس العالم للأندية عبر التاريخ.

وسبق أن التقت الفرق العربية أمام بطل أوروبا في كأس العالم للأندية 10 مرات، بواقع 6 مرات لريال مدريد، ومباراتين لبايرن ميونيخ، وواحدة لبرشلونة وتشيلسي.

والتقى الهلال أمام ريال مدريد في نهائي كأس العالم للأندية عام 2022، وانتهت بفوز الملكي 5-3.

كما تعد تلك النتيجة الأولى لفريق آسيوي أمام ريال مدريد، حيث سبق وأن فاز الملكي في 14 مباراة أمام أبطال آسيا.

ونجح الهلال في تسجيل أول هدف عربي في كأس العالم للأندية عن طريق روبن نيفيز من ضربة جزاء، بعد مباريات الأهلي والترجي والوداد التي لم ينجح خلالها الفرق الثلاثة في تسجيل أي هدف

وظهر تشابي ألونسو المدير الفني لريال مدريد، وسيموني إنزاجي المدير الفني للهلال، لأول مرة مع فريقهما بعد أن تولى كل منهما المسؤولية قبل كأس العالم للأندية.

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