إستيفاو وروكي وأندرسون.. تشكيل بالميراس المتوقع أمام الأهلي

استقر البرتغالي أبيل فيريرا المدير الفني لفريق بالميراس على تشكيله لمواجهة الأهلي المرتقبة.

ويعتمد فيريرا على الثنائي فيتور روكي وإستيفاو ومن خلفه فيليبي أندرسون لقيادة هجوم بالميراس.

فيما سيتواجد الثنائي، باولينيو والمهاجم الأرجنتيني خوسيه مانويل لوبيز على مقاعد بدلاء الفريق البرازيلي.

وجاء تشكيل بالميراس المتوقع لمواجهة الأهلي:

حراسة المرمى: ويفيرتون

الدفاع: موريلو – جوستافو جوميز – أجوستين جايي

الوسط: خواكين بيكريرز – أنيبال مورينو – ريتشارد ريوس - فيليبي أندرسون

الهجوم: ماوريسيو – فيتور روكي – إستيفاو.

وخاض الأهلي مواجهة الجولة الأولى أمام إنتر ميامي الأمريكي والتي أقيمت على ملعب هارد روك في ميامي، وانتهت بالتعادل السلبي.

فيما تعادل بالميراس بالنتيجة ذاتها ضد بورتو البرتغالي.

ويتواجد الأهلي في المجموعة الأولى ضمن بطولة كأس العالم للأندية، رفقة أندية إنتر ميامي الأمريكي وبالميراس البرازيلي وبورتو البرتغالي.