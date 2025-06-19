كانسيلو: لعبنا ضد أفضل لاعبي العالم وكنا على مستوى المنافسة

الخميس، 19 يونيو 2025 - 13:25

كتب : FilGoal

الهلال أمام ريال مدريد

أوضح جواو كانسيلو مدافع الهلال أن فريقه كان على قدر المنافسة حين واجه ريال مدريد في كأس العالم للأندية.

وتعادل الهلال مع ريال مدريد بهدف لكل فريق ضمن الجولة الأولى من دور مجموعات كأس العالم للأندية.

وقال كانسيلو في تصريحات للصحفيين: "نحن لاعبون نتمتع بثقة كبيرة، فكل واحد منا يلعب على الصعيد الدولي لمنتخب بلاده، وهذا يدل على أننا لاعبون جيدون للغاية ويمكننا أن نظهر مستوانا أمام جميع فرق العالم".

أخبار متعلقة:
مدافع الهلال: التعادل مع ريال مدريد؟ الفضل يعود إلى إنزاجي  بونو: هذا هو العامل الحاسم في التعادل مع ريال مدريد سالم الدوسري: لم نأت للسياحة.. كنا نطمح للفوز على ريال مدريد موعد مباراة الأهلي ضد بالميراس.. القنوات الناقلة والمعلقون

وأضاف "من الصعب اللعب أمام فينيسيوس جونيور، رودريجو، لوكا مودريتش، جود بيلينجهام، وفيدي فالفيردي، لكننا لعبنا ضد أفضل لاعبي العالم، وعلينا أن نكون في مستوى المنافسة".

وتقدم ريال مدريد في الدقيقة 34 عن طريق جونزالو جارسيا، قبل أن ينجح روبن نيفيز في تسجيل التعادل للهلال في الدقيقة 41 من ضربة جزاء.

ونجح ياسين بونو في تصدى لركلة جزاء لصالح ريال مدريد في الدقيقة 90+2 من فيدي فالفيردي ليمنح فريقه نقطة التعادل.

وتضم المجموعة الثامنة إلى جانب الهلال وريال مدريد فريقي باتشوكا المكسيكي وسالزبورج النمساوي.

وتعد تلك المرة الأولى التي ينجح فيها فريق عربي في حصد نقطة أمام فريق أوروبي بكأس العالم للأندية عبر التاريخ.

وسبق أن التقت الفرق العربية أمام بطل أوروبا في كأس العالم للأندية 10 مرات، بواقع 6 مرات لريال مدريد، ومباراتين لبايرن ميونيخ، وواحدة لبرشلونة وتشيلسي.

والتقى الهلال أمام ريال مدريد في نهائي كأس العالم للأندية عام 2022، وانتهت بفوز الملكي 5-3.

كما تعد تلك النتيجة الأولى لفريق آسيوي أمام ريال مدريد، حيث سبق وأن فاز الملكي في 14 مباراة أمام أبطال آسيا.

ونجح الهلال في تسجيل أول هدف عربي في كأس العالم للأندية عن طريق روبن نيفيز من ضربة جزاء، بعد مباريات الأهلي والترجي والوداد التي لم ينجح خلالها الفرق الثلاثة في تسجيل أي هدف

وظهر تشابي ألونسو المدير الفني لريال مدريد، وسيموني إنزاجي المدير الفني للهلال، لأول مرة مع فريقهما بعد أن تولى كل منهما المسؤولية قبل كأس العالم للأندية.

[video:1]

الهلال ريال مدريد جواو كانسيلو
نرشح لكم
مجموعة الأهلي - بوسكيتس: نعلم صعوبة مواجهة بورتو.. وعلينا أن نكون متماسكين مجموعة الأهلي - ماسكيرانو: ميسي وألبا جاهزان.. وهذا مفتاح الفوز على بورتو ماركا: روديجر قد يعود أمام باتشوكا إستيفاو وروكي وأندرسون.. تشكيل بالميراس المتوقع أمام الأهلي زيزو يقود الهجوم.. تشكيل الأهلي المتوقع أمام بالميراس موعد مباراة الأهلي ضد بالميراس.. القنوات الناقلة والمعلقون خبر في الجول - العش الأقرب لتعويض كوكا أمام بالميراس.. وزيزو بديلا لإمام عاشور تيتي: بالميراس يتمتع بهجوم قوي.. لكن الأهلي يملك حارسا عملاقا
أخر الأخبار
مجموعة الأهلي - بوسكيتس: نعلم صعوبة مواجهة بورتو.. وعلينا أن نكون متماسكين 21 دقيقة | كأس العالم للأندية
ديلي ميل: ليفربول يتوصل لاتفاق نهائي مع بورنموث بشأن انتقال كيركيز 30 دقيقة | ميركاتو
سكاي: ليفركوزن يتحرك لضم مدافع ليفربول ساعة | ميركاتو
مجموعة الأهلي - ماسكيرانو: ميسي وألبا جاهزان.. وهذا مفتاح الفوز على بورتو ساعة | كأس العالم للأندية
ماركا: روديجر قد يعود أمام باتشوكا ساعة | كأس العالم للأندية
إستيفاو وروكي وأندرسون.. تشكيل بالميراس المتوقع أمام الأهلي ساعة | كأس العالم للأندية
كانسيلو: لعبنا ضد أفضل لاعبي العالم وكنا على مستوى المنافسة 2 ساعة | كأس العالم للأندية
زيزو يقود الهجوم.. تشكيل الأهلي المتوقع أمام بالميراس 2 ساعة | كأس العالم للأندية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كأس العالم للأندية - موعد مباراة الأهلي أمام بالميراس والقنوات الناقلة 2 خبر في الجول - الكشف عن إصابة إمام عاشور.. وإجراء عاجل بعد تحديد طبيعتها 3 تشكيل الأهلي - على رأسهم تريزيجيه.. 3 جدد في موقعة الافتتاح أمام إنتر ميامي 4 موعد مباراة الأهلي ضد إنتر ميامي.. القنوات الناقلة والمعلقون
/articles/507546/كانسيلو-لعبنا-ضد-أفضل-لاعبي-العالم-وكنا-على-مستوى-المنافسة