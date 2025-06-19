كانسيلو: لعبنا ضد أفضل لاعبي العالم وكنا على مستوى المنافسة

أوضح جواو كانسيلو مدافع الهلال أن فريقه كان على قدر المنافسة حين واجه ريال مدريد في كأس العالم للأندية.

وتعادل الهلال مع ريال مدريد بهدف لكل فريق ضمن الجولة الأولى من دور مجموعات كأس العالم للأندية.

وقال كانسيلو في تصريحات للصحفيين: "نحن لاعبون نتمتع بثقة كبيرة، فكل واحد منا يلعب على الصعيد الدولي لمنتخب بلاده، وهذا يدل على أننا لاعبون جيدون للغاية ويمكننا أن نظهر مستوانا أمام جميع فرق العالم".

وأضاف "من الصعب اللعب أمام فينيسيوس جونيور، رودريجو، لوكا مودريتش، جود بيلينجهام، وفيدي فالفيردي، لكننا لعبنا ضد أفضل لاعبي العالم، وعلينا أن نكون في مستوى المنافسة".

وتقدم ريال مدريد في الدقيقة 34 عن طريق جونزالو جارسيا، قبل أن ينجح روبن نيفيز في تسجيل التعادل للهلال في الدقيقة 41 من ضربة جزاء.

ونجح ياسين بونو في تصدى لركلة جزاء لصالح ريال مدريد في الدقيقة 90+2 من فيدي فالفيردي ليمنح فريقه نقطة التعادل.

وتضم المجموعة الثامنة إلى جانب الهلال وريال مدريد فريقي باتشوكا المكسيكي وسالزبورج النمساوي.

وتعد تلك المرة الأولى التي ينجح فيها فريق عربي في حصد نقطة أمام فريق أوروبي بكأس العالم للأندية عبر التاريخ.

وسبق أن التقت الفرق العربية أمام بطل أوروبا في كأس العالم للأندية 10 مرات، بواقع 6 مرات لريال مدريد، ومباراتين لبايرن ميونيخ، وواحدة لبرشلونة وتشيلسي.

والتقى الهلال أمام ريال مدريد في نهائي كأس العالم للأندية عام 2022، وانتهت بفوز الملكي 5-3.

كما تعد تلك النتيجة الأولى لفريق آسيوي أمام ريال مدريد، حيث سبق وأن فاز الملكي في 14 مباراة أمام أبطال آسيا.

ونجح الهلال في تسجيل أول هدف عربي في كأس العالم للأندية عن طريق روبن نيفيز من ضربة جزاء، بعد مباريات الأهلي والترجي والوداد التي لم ينجح خلالها الفرق الثلاثة في تسجيل أي هدف

وظهر تشابي ألونسو المدير الفني لريال مدريد، وسيموني إنزاجي المدير الفني للهلال، لأول مرة مع فريقهما بعد أن تولى كل منهما المسؤولية قبل كأس العالم للأندية.

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