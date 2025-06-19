زيزو يقود الهجوم.. تشكيل الأهلي المتوقع أمام بالميراس

استقر الإسباني خوسيه ريبيرو المدير الفني لفريق الأهلي على تشكيله لمواجهة بالميراس البرازيلي.

ويلعب الأهلي أمام بالميراس في السابعة من مساء اليوم الخميس ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس العالم للأندية 2025.

وسيجري ريبيرو تبديلين عن التشكيل الذي خاض مواجهة إنتر ميامي في الجولة الأولى، وذلك بعد تأكد غياب أحمد نبيل كوكا وإمام عاشور بسبب الإصابة.

وجاء تشكيل الأهلي المتوقع أمام بالميراس كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: محمد هاني - ياسر إبراهيم - أشرف داري - مصطفى العش

خط الوسط: حمدي فتحي - مروان عطية - محمد علي بن رمضان

خط الهجوم: زيزو - وسام أبو علي - محمود حسن تريزيجيه.

وخاض الأهلي مواجهة الجولة الأولى أمام إنتر ميامي الأمريكي والتي أقيمت على ملعب هارد روك في ميامي، وانتهت بالتعادل السلبي.

فيما تعادل بالميراس بالنتيجة ذاتها ضد بورتو البرتغالي.

ويتواجد الأهلي في المجموعة الأولى ضمن بطولة كأس العالم للأندية، رفقة أندية إنتر ميامي الأمريكي وبالميراس البرازيلي وبورتو البرتغالي.