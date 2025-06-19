زيزو يقود الهجوم.. تشكيل الأهلي المتوقع أمام بالميراس

الخميس، 19 يونيو 2025 - 12:58

كتب : FilGoal

خوسيه ريبيرو - بعثة الأهلي

استقر الإسباني خوسيه ريبيرو المدير الفني لفريق الأهلي على تشكيله لمواجهة بالميراس البرازيلي.

ويلعب الأهلي أمام بالميراس في السابعة من مساء اليوم الخميس ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس العالم للأندية 2025.

وسيجري ريبيرو تبديلين عن التشكيل الذي خاض مواجهة إنتر ميامي في الجولة الأولى، وذلك بعد تأكد غياب أحمد نبيل كوكا وإمام عاشور بسبب الإصابة.

أخبار متعلقة:
مدافع الهلال: التعادل مع ريال مدريد؟ الفضل يعود إلى إنزاجي موعد مباراة الأهلي ضد بالميراس.. القنوات الناقلة والمعلقون خبر في الجول - العش الأقرب لتعويض كوكا أمام بالميراس.. وزيزو بديلا لإمام عاشور تيتي: بالميراس يتمتع بهجوم قوي.. لكن الأهلي يملك حارسا عملاقا

وجاء تشكيل الأهلي المتوقع أمام بالميراس كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: محمد هاني - ياسر إبراهيم - أشرف داري - مصطفى العش

خط الوسط: حمدي فتحي - مروان عطية - محمد علي بن رمضان

خط الهجوم: زيزو - وسام أبو علي - محمود حسن تريزيجيه.

وخاض الأهلي مواجهة الجولة الأولى أمام إنتر ميامي الأمريكي والتي أقيمت على ملعب هارد روك في ميامي، وانتهت بالتعادل السلبي.

فيما تعادل بالميراس بالنتيجة ذاتها ضد بورتو البرتغالي.

ويتواجد الأهلي في المجموعة الأولى ضمن بطولة كأس العالم للأندية، رفقة أندية إنتر ميامي الأمريكي وبالميراس البرازيلي وبورتو البرتغالي.

كأس العالم للأندية الأهلي بالميراس
نرشح لكم
مجموعة الأهلي - بوسكيتس: نعلم صعوبة مواجهة بورتو.. وعلينا أن نكون متماسكين مجموعة الأهلي - ماسكيرانو: ميسي وألبا جاهزان.. وهذا مفتاح الفوز على بورتو ماركا: روديجر قد يعود أمام باتشوكا إستيفاو وروكي وأندرسون.. تشكيل بالميراس المتوقع أمام الأهلي كانسيلو: لعبنا ضد أفضل لاعبي العالم وكنا على مستوى المنافسة موعد مباراة الأهلي ضد بالميراس.. القنوات الناقلة والمعلقون خبر في الجول - العش الأقرب لتعويض كوكا أمام بالميراس.. وزيزو بديلا لإمام عاشور تيتي: بالميراس يتمتع بهجوم قوي.. لكن الأهلي يملك حارسا عملاقا
أخر الأخبار
مجموعة الأهلي - بوسكيتس: نعلم صعوبة مواجهة بورتو.. وعلينا أن نكون متماسكين 21 دقيقة | كأس العالم للأندية
ديلي ميل: ليفربول يتوصل لاتفاق نهائي مع بورنموث بشأن انتقال كيركيز 29 دقيقة | ميركاتو
سكاي: ليفركوزن يتحرك لضم مدافع ليفربول ساعة | ميركاتو
مجموعة الأهلي - ماسكيرانو: ميسي وألبا جاهزان.. وهذا مفتاح الفوز على بورتو ساعة | كأس العالم للأندية
ماركا: روديجر قد يعود أمام باتشوكا ساعة | كأس العالم للأندية
إستيفاو وروكي وأندرسون.. تشكيل بالميراس المتوقع أمام الأهلي ساعة | كأس العالم للأندية
كانسيلو: لعبنا ضد أفضل لاعبي العالم وكنا على مستوى المنافسة 2 ساعة | كأس العالم للأندية
زيزو يقود الهجوم.. تشكيل الأهلي المتوقع أمام بالميراس 2 ساعة | كأس العالم للأندية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كأس العالم للأندية - موعد مباراة الأهلي أمام بالميراس والقنوات الناقلة 2 خبر في الجول - الكشف عن إصابة إمام عاشور.. وإجراء عاجل بعد تحديد طبيعتها 3 تشكيل الأهلي - على رأسهم تريزيجيه.. 3 جدد في موقعة الافتتاح أمام إنتر ميامي 4 موعد مباراة الأهلي ضد إنتر ميامي.. القنوات الناقلة والمعلقون
/articles/507545/زيزو-يقود-الهجوم-تشكيل-الأهلي-المتوقع-أمام-بالميراس