موعد مباراة الأهلي ضد بالميراس.. القنوات الناقلة والمعلقون

الخميس، 19 يونيو 2025 - 12:46

كتب : FilGoal

وسام أبو علي - الأهلي

يستعد الأهلي لمواجهة بالميراس البرازيلي في الجولة الثانية من مرحلة المجموعات من كأس العالم للأندية.

ويتواجد الأهلي ضمن المجموعة الأولى في بطولة كأس العالم للأندية رفقة أندية، إنتر ميامي الأمريكي، وبالميراس البرازيلي، وبورتو البرتغالي.

وخاض الأهلي مواجهة الجولة الأولى أمام إنتر ميامي الأمريكي والتي أقيمت على ملعب هارد روك في ميامي، وانتهت بالتعادل السلبي.

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فيما تعادل بالميراس بالنتيجة ذاتها ضد بورتو البرتغالي.

ويقدم لكم FilGoal.com موعد مباراة الأهلي ضد بالميراس والقنوات الناقلة والمعلقين على المباراة.

موعد المباراة

تقام المباراة في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة

إم بي سي مصر 1 وإم بي سي مصر 2، و (MBC Action)، وتطبيق (DAZN).

المعلقون

مدحت شلبي على إم بي سي مصر 2 وفارس عوض إم بي سي مصر 1، وعبد الله الحربي (MBC Action)، ومحمد الشاذلي (DAZN).

وكانت قنوات إم بي سي مصر قد أعلنت إذاعة مباريات الأهلي في كأس العالم للأندية 2025 بالولايات المتحدة الأمريكية.

كأس العالم للأندية الأهلي بالميراس
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