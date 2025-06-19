ألكسندر أرنولد يكشف متى بدأ تعلم اللغة الإسبانية

كشف ترينت ألكسندر أرنولد لاعب ريال مدريد الجديد أنه أمضى بضعة أشهر في تعلم اللغة الإسبانية، وذلك خلال وجوده مع ليفربول.

وانتقل ترينت إلى ريال مدريد هذا الصيف بعد انتهاء عقده مع ليفربول الذي عاش فيه طوال مسيرته الكروية.

وحين سأله مراسل شبكة DAZN عن اللغة التي يرغب في التحدث بها عقب لقاء الهلال، قال ترينت مبتسمًا: "باللغة الإنجليزية من فضلك. خاصة بعد المشاركة في المباريات، يصعب التركيز جيدا عند التحدث بالإسبانية".

وأضاف "الفترة التي تعلمت فيها اللغة الإسبانية قبل انتقالي إلى ريال مدريد؟ ليست طويلة جدا، بضعة أشهر فقط. لقد وجدتُ أنه أمرٌ بالغ الأهمية بالنسبة لي".

وتابع "أردت أن أتكيف سريعا وأمنح نفسي أفضل بداية ممكنة بالذهاب إلى بلد جديد ومدينة جديدة وفريق جديد".

وأكمل "كان من المهم بالنسبة لي أن أُظهر نوايا الانغماس في الثقافة الإسبانية، ومحاولة التكيف قدر الإمكان".

وخاص ألكسندر أرنولد مباراته الأولى بقميص ريال مدريد حين تعادل الفريق مع الهلال السعودي في افتتاح مبارياته بكأس العالم للأندية.

ويلعب ريال مدريد في المجموعة الثامنة بكأس العالم للأندية رفقة الهلال السعودي، وسالزبورج النمساوي، وباتشوكا المكسيكي.

وتعد تلك الصفقة الثانية لريال مدريد خلال الانتقالات الصيفية بعد ضم دين هاوسن مدافع بورنموث.

قبل انتقاله إلى ريال مدريد، حقق ألكسندر أرنولد البالغ من العمر 26 عاما، 9 ألقاب مع ليفربول بواقع بطولة لدوري أبطال أوروبا، وكأس العالم للأندية، وكأس السوبر الأوروبي، وكأس الاتحاد الإنجليزي، ودرع الاتحاد الإنجليزي، وكذلك حقق بطولتين لكل من الدوي الإنجليزي، وكأس الرابطة.

وشارك ألكسندر أرنولد الذي نشأ في ليفربول، دوليا مع منتخب إنجلترا، حيث خاض بطولتي كأس العالم 2018 في روسيا، و2022 في قطر، ويورو 2024.

وبدأ ألكسندر أرنولد مشواره مع فريق ليفربول الأول منذ صيف 2016.