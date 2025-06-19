خبر في الجول - العش الأقرب لتعويض كوكا أمام بالميراس.. وزيزو بديلا لإمام عاشور

الخميس، 19 يونيو 2025 - 12:27

كتب : FilGoal

أحمد سيد زيزو - إمام عاشور - الأهلي

استقر الإسباني خوسيه ريبيرو المدير الفني للنادي الأهلي على اللاعب الذي سيخوض مباراة الفريق ضد بالميراس بمركز الظهير الأيسر.

وتأكد غياب أحمد نبيل كوكا عن مواجهة بالميراس بسبب الإصابة بكدمة في الركبة.

وحسبما علم FilGoal.com فإن مصطفى العش الأقرب لتعويض غياب كوكا أمام بالميراس.

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كما استقر ريبيرو على الدفع بأحمد سيد زيزو في وسط الملعب بدلا من غمام عاشور الذي تأكد غيابه عن باقي منافسات البطولة بعدما أجرى عملية جراحية ستبعده لمدة شهرين عن الملاعب.

يذكر أن أحمد نبيل كوكا وطاهر محمد طاهر وإمام عاشور سيغيبون عن اللقاء بسبب الإصابة.

ويخوض الأهلي مواجهة بالميراس البرازيلي في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى لبطولة كأس العالم للأندية، الخميس في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرا بتوقيت أمريكا - السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب ميتلايف في نيويورك.

وخاض الأهلي مواجهة الجولة الأولى أمام إنتر ميامي الأمريكي والتي أقيمت على ملعب هارد روك في ميامي، وانتهت بالتعادل السلبي.

ويتواجد الأهلي في المجموعة الأولى ضمن بطولة كأس العالم للأندية، رفقة أندية إنتر ميامي الأمريكي وبالميراس البرازيلي وبورتو البرتغالي.

كأس العالم للأندية الأهلي بالميراس
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