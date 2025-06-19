تيتي: بالميراس يتمتع بهجوم قوي.. لكن الأهلي يملك حارسا عملاقا

الخميس، 19 يونيو 2025 - 12:10

كتب : FilGoal

نيمار - تيتي - البرازيل

يرى تيتي، المدير الفني السابق لمنتخب البرازيل، أن المواجهة المرتقبة بين الأهلي وبالميراس، ستكون بين فريقين متكافئين.

ويلعب الأهلي أمام بالميراس في السابعة من مساء اليوم الخميس ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس العالم للأندية 2025.

وقال تيتي عبر القناة الأولى: "الأهلي وبالميراس فريقان كبيران، والمباراة ستكون صعبة على الطرفين، خاصة أن كل منهما لم يحقق الفوز في الجولة الأولى، وسيبحث عن الانتصار لتعزيز حظوظه في التأهل".

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وأضاف "تابعت الأهلي في مباراة إنتر ميامي، وقدم أداءً ممتازًا لم يكن متوقعًا من الكثيرين. الفريق يملك عناصر مميزة ويلعب بجماعية واضحة، كما أن لديه حارسًا عملاقًا هو محمد الشناوي، الذي أعرفه جيدًا منذ مواجهة فلومينسي".

وأكمل تيتي "بالميراس أيضًا يعيش فترة جيدة في الدوري المحلي، ويملك خط هجوم قوي وسريع، لكني أرى أن المباراة ستُحسم بتفاصيل صغيرة بسبب تقارب المستوى".

واختتم مدرب البرازيل السابق حديثه "من وجهة نظري، الأهلي وبالميراس هما الأبرز في المجموعة من حيث الجودة والانضباط، وقد يكون اللقاء بينهما مفتاح التأهل للدور التالي".

ويخوض الأهلي مواجهة بالميراس البرازيلي في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى لبطولة كأس العالم للأندية، اليوم الخميس في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرا بتوقيت أمريكا - السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب ميتلايف في نيويورك.

وخاض الأهلي مواجهة الجولة الأولى أمام إنتر ميامي الأمريكي والتي أقيمت على ملعب هارد روك في ميامي، وانتهت بالتعادل السلبي.

ويتواجد الأهلي في المجموعة الأولى ضمن بطولة كأس العالم للأندية، رفقة أندية إنتر ميامي الأمريكي وبالميراس البرازيلي وبورتو البرتغالي.

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