مدافع الهلال: التعادل مع ريال مدريد؟ الفضل يعود إلى إنزاجي

أرجع حسان تمبكتي مدافع الهلال الفضل في تحقيق نتيجة التعادل مع ريال مدريد بكأس العالم للأندية إلى مدربه سيموني إنزاجي.

وتعادل الهلال مع ريال مدريد بهدف لكل فريق ضمن الجولة الأولى من دور مجموعات كأس العالم للأندية، في مباراة هي الأولى التي يقودها إنزاجي مع الفريق بعد تعيينه قبل أسبوعين.

وقال تمبكتي في تصريحات للصحفيين: "إنزاجي أعطانا التعليمات حول كيفية التعامل مع لاعبي ريال مدريد حتى نمنعهم من تسجيل الأهداف".

وأضاف "لقد أطلعنا إنزاجي على إيجابياتهم وسلبياتهم، وقد استطعنا تطبيق جزء كبير من تلك التعليمات".

وأكمل "المباراة كانت صعبة جدًا، لكن على الفريقين، ريال مدريد فريق كبير، لكن أيضًا الهلال فريق كبير يستطيع أن يواجه أي فريق في العالم، والقادم أفضل بإذن الله".

وتقدم ريال مدريد في الدقيقة 34 عن طريق جونزالو جارسيا، قبل أن ينجح روبن نيفيز في تسجيل التعادل للهلال في الدقيقة 41 من ضربة جزاء.

ونجح ياسين بونو في تصدى لركلة جزاء لصالح ريال مدريد في الدقيقة 90+2 من فيدي فالفيردي ليمنح فريقه نقطة التعادل.

وتضم المجموعة الثامنة إلى جانب الهلال وريال مدريد فريقي باتشوكا المكسيكي وسالزبورج النمساوي.

وتعد تلك المرة الأولى التي ينجح فيها فريق عربي في حصد نقطة أمام فريق أوروبي بكأس العالم للأندية عبر التاريخ.

وسبق أن التقت الفرق العربية أمام بطل أوروبا في كأس العالم للأندية 10 مرات، بواقع 6 مرات لريال مدريد، ومباراتين لبايرن ميونيخ، وواحدة لبرشلونة وتشيلسي.

والتقى الهلال أمام ريال مدريد في نهائي كأس العالم للأندية عام 2022، وانتهت بفوز الملكي 5-3.

كما تعد تلك النتيجة الأولى لفريق آسيوي أمام ريال مدريد، حيث سبق وأن فاز الملكي في 14 مباراة أمام أبطال آسيا.

ونجح الهلال في تسجيل أول هدف عربي في كأس العالم للأندية عن طريق روبن نيفيز من ضربة جزاء، بعد مباريات الأهلي والترجي والوداد التي لم ينجح خلالها الفرق الثلاثة في تسجيل أي هدف

وظهر تشابي ألونسو المدير الفني لريال مدريد، وسيموني إنزاجي المدير الفني للهلال، لأول مرة مع فريقهما بعد أن تولى كل منهما المسؤولية قبل كأس العالم للأندية.

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