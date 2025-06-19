كأس العالم للأندية - كونسيساو: يوفنتوس في أتم الجاهزية.. وأقوم بأي دور يريده المدرب

أبدى فرانشيسكو كونسيساو، لاعب يوفنتوس، سعادته البالغة عقب الفوز العريض على العين الإماراتي.

وسجل البرتغالي الشاب هدفين في فوز يوفنتوس على العين 5-0 ضمن افتتاح مشوار الفريقين بمنافسات كأس العالم للأندية.

وقال كونسيساو لاعب يوفنتوس عبر DAZN: "سعيد بتسجيل هدفين في شباك العين، والأهم بفوز الفريق خاصة أنها المباراة الأولى للفريق بالبطولة".

وأضاف "بدأنا المباراة بقوة وهذا ما أردناه، نحن في جاهزية تامة، وأقوم بأي دور يريده المدرب".

وحقق يوفنتوس الفوز على العين بخمسة أهداف دون مقابل في مباراة أقيمت على أودي فيلد بالجولة الأولى من دور مجموعات كأس العالم للأندية.

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وشهدت المباراة مشاركة رامي ربيعة بشكل أساسي في تشكيل العين وخاض المباراة بكاملها.

سجل خماسية يوفنتوس في المباراة كل من فرانشيسكو كونسيساو وراندال كولو مواني الذين سجل كلا منهما هدفين، بينما تكفل كينان يلديز بالهدف الخامس.

الفوز كان هو الأكبر للأندية الإيطالية في بطولة كأس العالم للأندية.

بالفوز ارتفع رصيد يوفنتوس للنقطة الثالثة في صدارة المجموعة بفارق الأهداف عن مانسشستر سيتي صاحب المركز الثاني والذي كان قد فاز على الوداد.