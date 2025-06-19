كأس العالم للأندية - الأهلي يرتدي زيه الأساسي أمام بالميراس

سيرتدي فريق الأهلي زيه الأساسي خلال مواجهة بالميراس البرازيلي في كأس العالم للأندية.

ويستعد الأهلي لمواجهة بالميراس في الجولة الثانية من مرحلة المجموعات من كأس العالم للأندية مساء الخميس.

وأسفر الاجتماع الفني للمباراة أن يرتدي الأهلي القميص الأحمر والشورت الأبيض والجوارب الحمراء، فيما يرتدي حارس مرماه الطاقم الأصفر كاملًا.

بينما يرتدي بالميراس القميص الأبيض والشورت الأخضر الغامق والجوارب البيضاء، وحارس مرماه اللون الأزرق كاملًا.

وحضر الاجتماع، خالد مرتجي رئيس بعثة الأهلي، ومحمد يوسف المدير الرياضي، وسمير عدلي المدير الإداري، وحنان الزيني منسق البعثة، وأحمد جاب الله طبيب الفريق، وعلاء صلاح المنسق الأمني للفريق، ووائل محمد إداري الفريق، وأحمد الطوخي مدير إدارة تفعيل حقوق الرعاية بشركة الأهلي لكرة القدم.

كما حضر أيضًا مراقب المباراة وطاقم الحكام ومسؤولو بالميراس البرازيلي وكذلك مسؤولو الاتحاد الدولي لكرة القدم.

يذكر أن أحمد نبيل كوكا وطاهر محمد طاهر وإمام عاشور سيغيبون عن اللقاء بسبب الإصابة.

ويخوض الأهلي مواجهة بالميراس البرازيلي في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى لبطولة كأس العالم للأندية، الخميس في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرا بتوقيت أمريكا - السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب ميتلايف في نيويورك.

وخاض الأهلي مواجهة الجولة الأولى أمام إنتر ميامي الأمريكي والتي أقيمت على ملعب هارد روك في ميامي، وانتهت بالتعادل السلبي.

ويتواجد الأهلي في المجموعة الأولى ضمن بطولة كأس العالم للأندية، رفقة أندية إنتر ميامي الأمريكي وبالميراس البرازيلي وبورتو البرتغالي.