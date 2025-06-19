مدرب يوفنتوس: الفوز على العين بخماسية يمنحنا الثقة.. وتحكمنا في الإيقاع رغم الطقس

الخميس، 19 يونيو 2025 - 11:38

كتب : FilGoal

يوفنتوس ضد العين

أبدى إيجور تودور، المدير الفني لفريق يوفنتوس، رضاه عن الأداء الذي قدمه لاعبوه عقب الفوز العريض على العين الإماراتي.

وفاز يوفنتوس على العين 5-0 ضمن افتتاح مشوار الفريقين بمنافسات كأس العالم للأندية.

وقال تودور في تصريحات عبر شبكة "DAZN": "العين ضغط في بداية المباراة، لكننا أظهرنا ردة فعل قوية. هذه نتيجة جيدة وبداية تمنحنا الثقة".

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وأضاف: "تحكمنا في إيقاع اللعب رغم حرارة الطقس. نحن سعداء بهذه البداية ونستهدف الذهاب بعيدا في هذه البطولة".

وحقق يوفنتوس الفوز على العين بخمسة أهداف دون مقابل في مباراة أقيمت على أودي فيلد بالجولة الأولى من دور مجموعات كأس العالم للأندية.

وشهدت المباراة مشاركة رامي ربيعة بشكل أساسي في تشكيل العين وخاض المباراة بكاملها.

سجل خماسية يوفنتوس في المباراة كل من فرانشيسكو كونسيساو وراندال كولو مواني الذين سجل كلا منهما هدفين، بينما تكفل كينان يلديز بالهدف الخامس.

الفوز كان هو الأكبر للأندية الإيطالية في بطولة كأس العالم للأندية.

بالفوز ارتفع رصيد يوفنتوس للنقطة الثالثة في صدارة المجموعة بفارق الأهداف عن مانسشستر سيتي صاحب المركز الثاني والذي كان قد فاز على الوداد.

كأس العالم للأندية يوفنتوس العين
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