 بونو: هذا هو العامل الحاسم في التعادل مع ريال مدريد

يرى ياسين بونو حارس الهلال أن تصديه لركلة جزاء متأخرة أمام ريال مدريد في كأس العالم للأندية لم يكن العامل الحاسم في حصول فريقه على نقطة التعادل أمام الفريق الملكي.

وتعادل الهلال مع ريال مدريد بهدف لكل فريق في مباراة أقيمت على ملعب هارد روك بالجولة الأولى لدور مجموعات كأس العالم للأندية.

وقال بونو في تصريحات للصحفيين: "أقول دائمًا إن ركلات الجزاء تتطلب قدرًا من الحدس والحظ، أليس كذلك؟ أمام ريال مدريد، كان علي أن أتصدى لها، وهذا ما حدث".

وأضاف "أعتقد أن العامل الحاسم كان تكتيكيًا بالدرجة الأولى. لعبنا مباراة ذكية. عندما احتجنا إلى الضغط، قمنا بذلك. وحين احتجنا للدفاع، قاتلنا أيضًا".

وتابع حارس منتخب المغرب "لقد واجهنا صعوبات بدنية، وريال مدريد كذلك".

وأتم "في الواقع، أجرينا العديد من التبديلات قبل 20 دقيقة من النهاية. ومن الناحية الفنية، أعتقد أن لاعبينا قدموا مستوى عاليًا من المهارة، لذلك أنا سعيد".

وتقدم ريال مدريد في الدقيقة 34 عن طريق جونزالو جارسيا، قبل أن ينجح روبن نيفيز في تسجيل التعادل للهلال في الدقيقة 41 من ضربة جزاء.

ونجح ياسين بونو في تصدى لركلة جزاء لصالح ريال مدريد في الدقيقة 90+2 من فيدي فالفيردي ليمنح فريقه نقطة التعادل.

وتضم المجموعة الثامنة إلى جانب الهلال وريال مدريد فريقي باتشوكا المكسيكي وسالزبورج النمساوي.

وتعد تلك المرة الأولى التي ينجح فيها فريق عربي في حصد نقطة أمام فريق أوروبي بكأس العالم للأندية عبر التاريخ.

وسبق أن التقت الفرق العربية أمام بطل أوروبا في كأس العالم للأندية 10 مرات، بواقع 6 مرات لريال مدريد، ومباراتين لبايرن ميونيخ، وواحدة لبرشلونة وتشيلسي.

والتقى الهلال أمام ريال مدريد في نهائي كأس العالم للأندية عام 2022، وانتهت بفوز الملكي 5-3.

كما تعد تلك النتيجة الأولى لفريق آسيوي أمام ريال مدريد، حيث سبق وأن فاز الملكي في 14 مباراة أمام أبطال آسيا.

ونجح الهلال في تسجيل أول هدف عربي في كأس العالم للأندية عن طريق روبن نيفيز من ضربة جزاء، بعد مباريات الأهلي والترجي والوداد التي لم ينجح خلالها الفرق الثلاثة في تسجيل أي هدف

وظهر تشابي ألونسو المدير الفني لريال مدريد، وسيموني إنزاجي المدير الفني للهلال، لأول مرة مع فريقهما بعد أن تولى كل منهما المسؤولية قبل كأس العالم للأندية.

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