سالم الدوسري: لم نأت للسياحة.. كنا نطمح للفوز على ريال مدريد

الخميس، 19 يونيو 2025 - 11:31

كتب : FilGoal

الهلال أمام ريال مدريد

يستهدف سالم الدوسري قائد الهلال وصول فريقه إلى دور الـ16 من كأس العالم للأندية بعدما تعادل مع ريال مدريد في افتتاح مباريات المجموعة.

وتعادل الهلال مع ريال مدريد بهدف لكل فريق في مباراة أقيمت على ملعب هارد روك بالجولة الأولى من دور مجموعات كأس العالم للأندية.

وقال الدوسري في تصريحات للصحفيين: "نحمد الله على نتيجة التعادل، طموحنا تحقيق الفوز، لكن قدمنا مباراة جيد".

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وأضاف "لم نأت للسياحة، أتينا من السعودية لتحقيق الفوز وتشريف بلادنا".

وتابع "أثبتنا أننا نملك في الدوري السعودي الجودة والإمكانات، وقدمنا مباراة كبيرة".

وأكمل "هدفنا هو الوصول إلى دور الـ16، ثم نمضي بالطموح خطوة بخطوة".

وتقدم ريال مدريد في الدقيقة 34 عن طريق جونزالو جارسيا، قبل أن ينجح روبن نيفيز في تسجيل التعادل للهلال في الدقيقة 41 من ضربة جزاء.

ونجح ياسين بونو في تصدى لركلة جزاء لصالح ريال مدريد في الدقيقة 90+2 من فيدي فالفيردي ليمنح فريقه نقطة التعادل.

وتضم المجموعة الثامنة إلى جانب الهلال وريال مدريد فريقي باتشوكا المكسيكي وسالزبورج النمساوي.

وتعد تلك المرة الأولى التي ينجح فيها فريق عربي في حصد نقطة أمام فريق أوروبي بكأس العالم للأندية عبر التاريخ.

وسبق أن التقت الفرق العربية أمام بطل أوروبا في كأس العالم للأندية 10 مرات، بواقع 6 مرات لريال مدريد، ومباراتين لبايرن ميونيخ، وواحدة لبرشلونة وتشيلسي.

والتقى الهلال أمام ريال مدريد في نهائي كأس العالم للأندية عام 2022، وانتهت بفوز الملكي 5-3.

كما تعد تلك النتيجة الأولى لفريق آسيوي أمام ريال مدريد، حيث سبق وأن فاز الملكي في 14 مباراة أمام أبطال آسيا.

ونجح الهلال في تسجيل أول هدف عربي في كأس العالم للأندية عن طريق روبن نيفيز من ضربة جزاء، بعد مباريات الأهلي والترجي والوداد التي لم ينجح خلالها الفرق الثلاثة في تسجيل أي هدف

وظهر تشابي ألونسو المدير الفني لريال مدريد، وسيموني إنزاجي المدير الفني للهلال، لأول مرة مع فريقهما بعد أن تولى كل منهما المسؤولية قبل كأس العالم للأندية.

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