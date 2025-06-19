مواعيد مباريات الخميس 19 يونيو - الأهلي يواجه بالميراس.. وإنتر ميامي وباريس سان جيرمان

الخميس، 19 يونيو 2025 - 10:49

كتب : FilGoal

الأهلي - كأس العالم للأندية

تبدأ اليوم مباريات الجولة الثانية من دور مجموعات كأس العالم للأندية.

ويقدم لكم FilGoal.com مواعيد أبرز مباريات اليوم الخميس 19 يونيو والقنوات الناقلة.

ويلعب الأهلي ضد بالميراس في مواجهة مرتقبة ضمن الجولة الثانية من المجموعة الأولى.

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كأس العالم للأندية

الأهلي × بالميراس.. تقام المباراة في تمام الساعة 7 مساءً - وتذاع على قناة إم بي سي مصر.

ويعلق عليها: مدحت شلبي على إم بي سي مصر 2 وفارس عوض إم بي سي مصر 1، وعبد الله الحربي (MBC Action)، ومحمد الشاذلي (DAZN).

إنتر ميامي × بورتو.. تقام المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء.

وتذاع المباراة على DAZN بتعليق حماد العنزي، و بتعليق محمد حسين علر MBC Action.

أتليتكو مدريد × سياتل ساوندرز.. الساعة 1 فجر الجمعة - تطبيق DAZN.

باريس سان جيرمان × بوتافوجو.. الساعة 4 فجر الجمعة - تطبيق DAZN.

الأهلي كأس العالم للأندية
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