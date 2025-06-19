المكسيك تفوز على سورينام وتتأهل لربع نهائي الكأس الذهبية
الخميس، 19 يونيو 2025 - 07:32
كتب : FilGoal
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