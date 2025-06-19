خبر في الجول - زد يتوصل لاتفاق مبدئي لضم غنام محمد

الخميس، 19 يونيو 2025 - 07:05

كتب : عمرو نبيل

احتفال غنام محمد بهدفه ضد سوبر سبورت

توصل نادي زد لاتفاق مبدئي مع غنام محمد لاعب مودرن سبورت لضمه في صفقة انتقال حر.

وانتهى تعاقد غنام محمد مع مودرن سبورت بنهاية الموسم الماضي ويحق له التوقيع مع أي فريق بشكل مجاني.

وعلم FilGoal.com أن زد قد اتفق مع اللاعب على ضمه في صفقة انتقال حر.

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وكان غنام محمد قد انضم لمودرن سبورت في 2021 قادما من الإنتاج الحربي.

وكان اللاعب قد أسهم في تتويج مودرن سبورت بالنسخة الأولى من كأس الرابطة المصرية.

وشارك صاحب الـ 28 عاما في 18 مباراة بقميص مودرن سبورت خلال الموسم الماضي ولم يسجل أو يصنع خلالهم.

وأنهى زد الدوري المصري الممتاز الموسم الماضي في المركز الأول بمجموعة تفادي الهبوط.

غنام محمد زد مودرن سبورت
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