بمشاركة كهربا وزجاجة في رأسه.. إلغاء دربي طرابلس بعد اشتباكات بالرصاص الحي وحرق حافلة الاتحاد

ألغيت مباراة الأهلي والاتحاد الليبيين في دربي العاصمة طرابلس بالدوري الليبي بعد اشتباكات دامية وأحداث مؤسفة شهدها اللقاء.

وسارت المباراة بشكل طبيعي حتى الدقيقة الـ38 حين سجل نوفل الزرهوني هدف التقدم للاتحاد من كرة ثابتة نفذها بشكل رائع في المرمى.

واحتفل اللاعب المغربي بالتوجه نحو جماهير الأهلي مشيرا لهم بعلامة السكوت، الأمر الذي أشعل فتيل الأزمة.

لم ينتظر لاعبو الأهلي وجهازهم الفني - الذي يرأسه حسام البدري المدرب المصري - حتى توجهوا نحو الزرهوني واشتبكوا معه بقوة.

وألقى أحد لاعبي الأهلي البدلاء بزجاجة، ارتطمت بوجه محمود عبد المنعم "كهربا" اللاعب المصري في صفوف الاتحاد مباشرة.

لم تتوقف الأمور هنا، إذ اقتحمت جماهير الأهلي أرض الملعب، ليتوقف اللقاء ويأمر الحكم بتعليق المباراة لحين تقرير مصيرها.

تطورت الأمور إلى أن تدخلت قوات الأمن لفض تجمع جماهير الأهلي، واستخدمت الرصاص الحي لتفريقهم حسب بيان نادي الأهلي.

وأثناء الاشتباكات، أقدم بعض من مشجعي الأهلي على إحراق حافلة نادي الاتحاد خارج الملعب وهي خالية من اللاعبين، لتتطور الأمور كثيرا.

بعد المباراة، أصدر نادي الأهلي بيانا رسميا، أدان فيه استخدام الأمن للقوة ضد جماهيره داخل مقر ناديهم، واستخدام الرصاص الحي - حسب البيان - الأمر الذي أدى لوقوع إصابات بين صفوف الجماهير، بجانب استنكار السلوك الاستفزازي وغير الرياضي لأحد لاعبي الفريق الخصم - يقصد نوفل الزرهوني صاحب الهدف - والذي كان الشرارة الأولى لسلسلة من الأحداث المؤسفة.

كما طالب البيان بـ 4 طلبات، هي: فتح تحقيق من قبل النيابة العامة حول الانتهاكات والتعديات للوقوف على المسؤولين عنها، بجانب اتخاذ إجراءات قانونية صارمة في حق جميع المتورطين، ومراجعة إجراءات ضبط الأمن وتنظيم المباراة من قبل الأجهزة الأمنية وتصرفهم في محيط المباراة وحماية الجماهير، وأخيرا فتح تحقيقات فورية بشأن قرار استكمال المباراة، مع توثيق التصريحات المسيئة الصادرة عن اللاعب الذي تسبب سلوكه الاستفزازي في إشعال فتيل الأزمة.

على الجهة الأخرى، كان نادي الاتحاد قد أصدر بيانا رسميا كذلك قبلها، استهجن فيه الأفعال المسيئة المتمثلة في الاعتداء على بعثة الفريق وحرق حافلة النادي أثناء المباراة.

وطالب البيان جماهير النادي بالتحلي بسمو الأخلاق والاتجاه إلى التهدئة وعدم الانجراف إلى من يدعو للفتنة وردود الأفعال غير المسؤولة، بجانب دعوة النائب العام ورئيس وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد الليبي لكرة القدم إلى فتح تحقيق جاد حول الحادثة المؤسفة التي تضرر منها نادي الاتحاد بشكل مباشر، ومعاقبة المسؤولين عليها، وإنزال أشد العقوبات بهم حتى يكونوا عبرة لمن يعتبر.

ويحتل الأهلي صدارة ترتيب المجموعة الثانية من المرحلة الأولى لحسم اللقب في الدوري الليبي حاليا برصيد 19 نقطة، فيما يحل الاتحاد ثالثا برصيد 14 نقطة، وبينهما نادي السويحلي ثانيا برصيد 17 نقطة، لكنه خاض مباراة أكثر.

وأعلن الاتحاد الليبي لكرة القدم قبل أيام إقامة المرحلة النهائية للدوري المحلي في مدينة ميلانو الإيطالية، خلال توقيت يحدد لاحقا.

ويتأهل أصحاب المراكز الثلاثة الأوائل عن كل مجموعة من المجموعتين إلى المرحلة النهائية لحسم لقب الدوري الليبي.

كانت المرحلة النهائية من الدوري الليبي قد أقيمت الموسم الماضي في إيطاليا أيضا، وشهدت تتويج نادي النصر باللقب.