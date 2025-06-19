الولاية الثانية.. هيرنان كريسبو مدربا لـ ساو باولو

أعلن نادي ساو باولو تعيين الأرجنتيني هيرنان كريسبو مدربا للفريق.

ووقع كريسبو على عقد مع ساو باولو لمدة موسم ونصف حتى نهاية عام 2026.

ويأتي التعاقد مع كريسبو لتدريب ساو باولو خلفا للويس زوبييلدا المدرب السابق للفريق.

كريسبو سيتولى تدريب ساو باولو للمرة الثانية خلال مسيرته بعد قيادته للفريق في عام 2021.

ونجح كريسبو خلال ولايته الأولى في قيادة ساو باولو للتتويج بالدوري البرازيلي.

التجربة الأخيرة لصاحب الـ 49 عاما كانت برفقة العين الإماراتي واستمرت منذ نوفمبر 2023 وحتى نوفمبر 2024.

ولعب العين 48 مباراة تحت قيادة كريسبو خلالهم فاز الفريق في 24 مباراة وخسر 18 وتعادل في 6 مباريات.

وقاد كريسبو العين للتتويج بدوري أبطال آسيا.

ويحتل ساو باولو حاليا المركز الـ 14 في جدول ترتيب الدوري البرازيلي 12 نقطة.