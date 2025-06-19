بمشاركة رامي ربيعة.. العين يفتتح كأس العالم للأندية بالخسارة من يوفنتوس بخماسية

حقق يوفنتوس الفوز على العين بخمسة أهداف دون مقابل في مباراة أقيمت على أودي فيلد بالجولة الأولى من دور مجموعات كأس العالم للأندية.

بالفوز ارتفع رصيد يوفنتوس للنقطة الثالثة في صدارة المجموعة بفارق الأهداف عن مانسشستر سيتي صاحب المركز الثاني والذي كان قد فاز على الوداد.

وشهدت المباراة مشاركة رامي ربيعة بشكل أساسي في تشكيل العين وخاض المباراة بكاملها، بينما لعب راندال كولو مواني بشكل أساسي في هجوم يوفنتوس.

سجل خماسية يوفنتوس في المباراة كل من فرانشيسكو كونسيساو وراندال كولو مواني الذين سجل كلا منهما هدفين، بينما تكفل كينان يلديز بالهدف الخامس.

الفوز كان هو الأكبر للأندية الإيطالية في بطولة كأس العالم للأندية.

أحداث المباراة

تقدم يوفنتوس بالهدف الأول عن طريق كولو مواني برأسية في الدقيقة 11 مستغلا عرضية من ألبيرتو بايو.

وأضاف كونسيساو الهدف الثاني في الدقيقة 21 مستغلا خطأ من رامي ربيعة في التمرير ليمر من داخل منطقة الجزاء ويسدد في الشباك.

وبعد 10 دقائق سجل يلديز الهدف الثالث بتسديدة من خارج منطقة الجزاء.

وسجل كولو مواني الهدف الرابع قبل نهاية الشوط الأول بانفراد بالمرمى بعد تمريرة من خيفرين تورام.

الشوط الثاني بدأ بضغط من العين وبالفعل سجل رامي ربيعة هدف تقليص الفارق بعد دقيقة واحدة ولكنه لم يحتسب لوجود وضعية تسلل.

وأنهى كونسيساو خماسية يوفنتوس بتسديدة أرضية في الدقيقة 58.

وكاد دوجلاس لويز أن يسجل الهدف السادس ولكن تسديدته ارتدت من القائم في الدقيقة 89.

وسيلعب يوفنتوس مباراته المقبلة ضد الوداد يوم الأحد المقبل، بينما يلعب العين مع مانشستر سيتي يوم الإثنين.

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