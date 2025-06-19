تايمز سكوير يتلون بالأحمر.. جماهير الأهلي تملأ شوارع نيويورك ليلة مباراة بالميراس

الخميس، 19 يونيو 2025 - 05:43

كتب : FilGoal

ميدان تايمز سكوير

لبّى العشرات من جماهير النادي الأهلي نداء رابطة جمهور الفريق في أمريكا، وتجمعوا في ميدان "تايمز سكوير" بولاية نيويورك.

وتجمع جمهور الأهلي في ميدان "تايمز سكوير" ليلة مباراة بالميراس في كأس العالم للأندية، ليرددوا العديد من هتافات تشجيع الأهلي.

وغنت جماهير الأهلي أهازيج تشجيع الفريق الأحمر الشهيرة "في التالتة شمال"، وغيرها من الأغاني.

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ووصفت الرابطة هذا التجمع بأنه "ليس تجمعًا كرويًا"، وإنما هو "تجمع وطني يمثّلنا كلنا: مشجعين، مغتربين، عائلات، طلبة، أطفال، كبار، ستات ورجالة.. أي حد قلبه على مصر".

كما ظهر علم فلسطين خلال التجمع بكثرة، بجانب علم مصر وعلم الأهلي بطبيعة الحال، وأعلام بعض البلدان العربية.

ميدان "تايمز سكوير" هو ميدان في مدينة مانهاتن بولاية نيويورك، ويقع عند تقاطع شارع برودواي والجادة السابعة.

ويعدّ واحداً من أكبر المراكز التجارية التي يقصدها السياح للاستمتاع بالأماكن الترفيهية هناك، إذ يقع في وسط منهاتن التابعة لمدينة نيويورك عند تقاطع برودواي والحي السابع ويمتد الميدان من غرب شارع 42 إلى غرب شارع 47.

يتزين الميدان دائماً باللوحات الإعلانية والدعاية، ويلقب البعض هذا الميدان بـ "ملتقى العالم" أو "مركز الأرض" أو "قلب العالم".

هو كذلك واحداً من أكثر الميادين ازدحاماً بالمارة، ومن بين أكثر المراكز الرئسية لعرض المسرح والأماكن الترفيهية.

يعتبر ميدان "تايمز" من أكثر الأماكن التي يزورها ملايين من السياح سنوياً، حيث يقدر عدد السياح بما يقارب 50 مليون سائح سنويا، ويمر به ما يقارب 330٬000 شخصا كل يوم.

من جانب آخر، يستعد الأهلي لمواجهة بالميراس مساء اليوم الخميس، ضمن مباريات الجولة الثانية للمجموعة الأولى من كأس العالم للأندية.

مباراة ستُقام على ملعب "ميتلايف ستاديوم" في ولاية نيوجيرسي، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مصر، والثانية عشرة ظهرًا بتوقيت الولاية الأمريكية.

الأهلي كأس العالم للأندية تايمز سككوير
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