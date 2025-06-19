في مباراة توقفت ساعة ونصف.. سالزبورج يفوز على باتشوكا ويتصدر المجموعة

حقق سالزبورج الفوز على باتشوكا بهدفين مقابل هدف في مباراة أقيمت على ملعب TQL في الجولة الأولى من دور مجموعات كأس العالم للأندية.

المباراة توقفت لأكثر من ساعة ونصف بسبب سوء الأحوال الجوية قبل أن تستكمل بعد تحسن الأجواء.

بذلك الفوز تصدر رد بل سالزبورج المجموعة الثامنة برصيد 3 نقاط بفارق نقطتين عن ريال مدريد صاحبا نقطة لكل منهما.

سالزبورج سيطر على المباراة منذ البداية ولكن الخطورة جاءت من باتشوكا في أكثر من فرصة كان أخطرها تسديدة من سلومون روندون تصدى لها حارس المرمى ببراعة.

وأنقذت العارضة فرصة الهدف الأول برأسية من سالمون في الدقيقة 31.

وفي الدقيقة 43 تقدم سالزبورج عن طريق أوسكار جلوخ بتسديدة من خارج منطقة الجزاء.

بعد بداية الشوط الثاني بعشر دقائق وتحديدا في الدقيقة 55 توقفت المباراة بسبب وجود عاصفة رعدية واستمرت لمدة ساعة و37 دقيقة قبل أن يعود الفريقين لأرضية الملعب لاستكمال المباراة.

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وبعد دقيقة واحدة من اسئتناف المباراة تعادل باتشوكا عن طريق بريان جونزاليس من ركلة حرة مباشرة رائعة.

وأضاف سالزبورج الهدف الثاني عن طريق كريم أونيسيو برأسية مستغلا عرضية من مادس بيدستروب ليهدي لفريقه الفوز.

وسيلعب سالزبورج مباراته المقبلة ضد الهلال، بينما يلتقي باتشوكا مع ريال مدريد.