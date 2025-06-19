الشناوي: نعتبر أن مباريات المجموعة لم تبدأ.. وسنلعب على الفوز ضد بالميراس

الخميس، 19 يونيو 2025 - 04:29

كتب : FilGoal

محمد الشناوي

يرى محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي أن جماهير بالميراس ستحضر بقوة ضد الأهلي.

ويستعد الأهلي لمواجهة بالميراس مساء اليوم الخميس في الجولة الثانية من دور مجموعات كأس العالم للأندية.

وقال الشناوي عبر شبكة دازن: "كرة ميسي الأخيرة؟ كنا في الوقت القاتل من المباراة وضغطوا علينا في العشر دقائق الأخيرة وكنا نشعر بالتعب بسبب الرتوبة العالية وميسي من أفضل اللاعبين في العالم واللعب ضده كان بمثابة حلم لي وكنت أتوقع أن يرفع الكرة ولم أتوقف أن يسددها على المرمى ولكنني وضع جميع الاحتمالات ولذلك أنقذتها".

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وواصل "بشكل عام راضي عن الأداء لأننا لم نلعب لفترة طويلة قبل البطولة إلا مباراة باتشوكا، ومعنا مدرب جديد لا زلنا نتعرف عليه وقدمنا مثل ذلك الشوط الأول لذلك أنا راضي، وكنا نرغب بكل تأكيد أن نحصل على النقاط الثلاث".

وتابع "لم نعتد اللعب ظهرا ولكننا نستطيقظ مبكرا ونتدرب مبكرا منذ يومين، ونعلم أن بالميراس فريق قوي ولديه لاعبين جيدين وواجهناهم من قبل".

وشدد "نملك لاعبين كبار في الأهلي ونلعب هذه البطولة للمرة الخامسة ونعرف قيمة المباراة ضد بالميارس وهدفنا تحقيق الفوز وليس التعادل وسنحاول اللعب بشكل أفضل من مباراة إنتر ميامي".

وأردف "المباراة الأولى الي فزنا فيها على بالميراس كان الفريق بالكامل جاهز ولكن في المباراة الثانية عانينا من إصابات ومعظم اللاعبين انضموا متأخرين بسبب التواجد مع المنتخب وأنا كنت أعاني من إصابة ولكن الآن نحن جاهزون والظروف ستكون أفضل".

وشدد "مدرب بالميراس يقود الفريق منذ 5 سنوات وهم يعرفون طريقة لعبه جيدا، وواجهنا مرتين من قبل لذلك يعرفنا جيدا أيضا".

وأضاف "تعادل بالميراس مع بورتو كان في صالحنا لأننا سنعتبر أن المجموعة تبدأ من جديد وبالفعل نسينا مواجهة إنتر ميامي وهدفنا حاليا الفوز على بالميراس".

وأتم "وجود جماهيرنا في كل مكان سواء قطر أو أمريكا أو غيرهم يسعدنا ويجعلنا نضع إسعادهم كهدف لنا وبالتأكيد هذه المباراة ستكون صعبة وسيحضر جماهير للفريقين مثلما حدث في دبي كان عدد جماهير بالميراس كبيرا".

وكان الأهلي قد تعادل في المباراة الأولى مع إنتر ميامي بدون أهداف.

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