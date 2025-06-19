انتهت كأس العالم للأندية - العين (0)-(5) يوفنتوس

الخميس، 19 يونيو 2025 - 03:42

كتب : FilGoal

يوفنتوس ضد العين

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة العين ضد يوفنتوس في الجولة الأولى من كأس العالم للأندية.

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نهاية المباراة

ق89. تسديدة من دوجلاس لويس ترتد من القائم.

ق58. جوووول خااامس ليوفنتوس عن طريق كونسيساو بتسديدة أرضية من داخل منطقة الجزاء.

ق46. هدف غير محتسب من رامي ربيعة لوجود حالة تسلل.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق44. جووووول رااابع ليوفنتوس عن طريق كولو مواني مستغلا تمريرة رائعة من تورام لينفرد بالمرمى ويضع الكرة في الشباك.

ق30. جووووول ثالث ليوفنتوس عن طريق كينان يلديز بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

ق20. جووووول الثاني ليوفنتوس عن طريق فرانشيسكو كونسيسياو بعد مرور رائع من الدفاع وسدد كرة غيرت اتجاهها من قدم رامي ربيعة وسكنت الشباك.

ق11. جوووول أول ليوفنتوس عن طريق راندال كولو مواني برأسية بعد عرضية من ألبيرتو بايو.

بداية المباراة

بداية المباراة بعد قليل

يوفنتوس كأس العالم للأندية
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