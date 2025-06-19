تشكيل يوفنتوس - كولو مواني يقود الهجوم.. وتورام أساسي ضد العين

أعلن إجور تودور مدرب يوفنتوس تشكيل فريقه الذي سيلعب بعد قليل ضد العين الإماراتي.

ويلتقي يوفنتوس مع العين في الجولة الأولى من دور مجموعات كأس العالم للأندية.

ويشهد التشكيل تواجد راندال كولو مواني بشكل أساسي في خط الهجوم برفقة فرانشيسكو كونسيساو وكينان يلديز.

وجاء التشكيل بالكامل كالتالي:

الحارس: ميكيل دي جريجوريو.

الدفاع: بيير كالولو - نيكولو سافونا - لويد كيلي.

الوسط: ألبيرتو بايو - ويستون ماكيني - خيفرين تورام - أندريا كامبياسو.

الهجوم: فرانشيسكو كونسيساو - راندال كولو مواني - كينان يلديز.

ويلعب يوفنتوس في المجموعة مع العين ومانشستر سيتي والوداد.