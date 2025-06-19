تشكيل العين - ربيعة أساسي مع العين ضد يوفنتوس.. وباتريشيو يحرس المرمى
الخميس، 19 يونيو 2025 - 02:53
كتب : FilGoal
يبدأ رامي ربيعة مدافع العين الجديد كأساسي رفقة فريقه ضد يوفنتوس في اختباره الأول.
أعلن فيلاديمير إيفيتش مدرب نادي العين، تشكيل فريقه لمواجهة يوفنتوس بعد قليل، ضمن مباريات الجولة الأولى للمجموعة الثامنة من كأس العالم للأندية.
تشكيل العين شهد تواجد رامي ربيعة أساسيا في الدفاع بمباراته الأولى بقميص العين بعد الانضمام قادما من الأهلي.
من جهة أخرى، يبدأ لابا كودجا وحيدا في هجوم الفريق السماوي، فيما يحرس البرتغالي المخضرم روي باتريشيو المرمى.
وجاء تشكيل العين كالتالي:
حارس: روي باتريشيو.
الدفاع: بارك يونج وو - كوامي أوتوني - رامي ربيعة - مارسيل راتنيك - فاكوندو زابالا.
الوسط: عبد الكريم تراوري - ماتياس بالاسيوس - كاكو.
الهجوم: سفيان رحيمي - لابا كودجو.
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