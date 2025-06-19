ألونسو: كنا أفضل في الشوط الثاني.. ولا نلعب في التوقيت أو الأجواء المناسبة لكرة القدم

الخميس، 19 يونيو 2025 - 02:50

كتب : FilGoal

تشابي ألونسو في تدريبات ريال مدريد

يرى تشابي ألونسو أن الطقس أثر على أداء فريقه ضد الهلال السعودي.

شابي ألونسو

النادي : ريال مدريد

ريال مدريد

وتعادل ريال مدريد مع باتشوكا بهدف لكل فريق في مباراة أقيمت على ملعب هارد روك بالجولة الأولى من دور مجموعات كأس العالم للأندية.

وقال ألونسو خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "مشاعري مختلطة، النتيجة مؤسفة، الشوط الثاني كان أفضل ولكن لم أستمتع بالشوط الأول ولكنه سيساعد في أن نعرف ما يمكننا تحسينه، في الشوط الثاني كنا أكثر توازنا وضغطنا بشكل أعمق ولكن كان ينقصنا التسجيل ويجب أن نبني على ذلك".

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وواصل "أردت مننا ألا نتسرع، في الشوط الأول كنا نركض بسرعة جدا وهم كانوا يتحركون جيدا وكنا نعاني في التغطية ولكننا أصبحنا أفضل بالكرة".

وتابع "دين هاوسن كان رائعا وترينت يتطور مثل أي لاعب آخر وأنا سعيد من أجلهم".

وأكمل "أكثر ما أعجبني كان رد فعلنا في الشوط الثاني، حركنا الكرة بشكل جيد واقتربنا من المرمى ولكننا بحاجة للمزيد من الدقة في الأمتار الأخيرة وبغض النظر عن النتيجة يجب أن ننظر إلى الإيجابيات".

وكشف "كنا نسيطر على الكرة ونهاجم عبر الأطراف ولعبنا بتمركز أكبر عندما نفقد الكرة، هذا ما كنا قادرين على القيام به، لا أبحث عن الأعذار لكن الطقس كان حارا، أسينسيو كان يتناول مضادات حيوية لذلك اضطررنا لتبديله، وفينيسيوس أصيب بشد عضلي، أعتقد أننا أنهينا المباراة بطاقة أكبر قليلا من الهلال وسأركز على هذه النقطة".

وأضاف "تقريبا جميع المدربين في هذه المجموعة جددا هذا الأمر ينطبق أيضا على باتشوكا مثلي، لوزانو لم يكن المدرب في المباراة السابقة ضد ريال مدريد، هو فريق جيد وستكون مباراة صعبة أيضا".

وشدد "مبابي؟ يجب أن نتابع حالته، لقد كان في حالة سيئة في اليومين الماضيين ويجب أن نرى ما سيحدث".

وأتم "الحرارة؟ من الواضح أن هذا ليس التوقيت المناسب أو الأجواء المناسبة ولكننا نعرف أن هذا ليس قرارا رياضيا".

وسيلعب ريال مدريد المباراة المقبلة ضد باتشوكا.

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