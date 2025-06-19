دوناروما: تجديد عقدي في الطريق الصحيح وأركز فقط على تحقيق كأس العالم للأندية

أعرب الإيطالي جيانلويجي دوناروما، حارس مرمى باريس سان جيرمان الفرنسي، عن سعادته مع باريس سان جيرمان، مؤكداً أن مفاوضات تجديد عقده تسير على الطريق الصحيح.

ويستعد الفريق الباريسي لمواجهة بوتافوغو البرازيلي، وذلك في إطار الجولة الثانية من كأس العالم للأندية.

وينتهي عقد دوناروما مع الفريق الباريسي في صيف 2026.

وقال دوناروما في تصريحات لوسائل الإعلام: "أنا سعيد مع باريس سان جيرمان، وأفكر الآن في البطولة القارية".

وواصل: "وكيل أعمالي يتولى مهمة تجديد العقد مع إدارة الفريق، وكل شيء يسير على ما يرام، لا يوجد ما يدعو للقلق بشأن مستقبلي مع الفريق".

وأنهى حديثه قائلاً: "الآن أركز على تحقيق هذه البطولة، وعندما أعود إلى فرنسا، سوف أجلس مع إدارة الفريق لنرى كل شيء ممكن فيما يخص تجديد العقد".

وحقق دوناروما مع باريس سان جيرمان لقب دوري أبطال أوروبا، بعد تحقيق الانتصار على إنتر ميلان بخماسية مقابل لا شيء على ملعب آليانز أرينا.

وشارك الحارس الإيطالي مع باريس في 40 مباراة، وتمكن من الخروج بـ12 مباراة بشباك نظيفة.