دوناروما: تجديد عقدي في الطريق الصحيح وأركز فقط على تحقيق كأس العالم للأندية

الخميس، 19 يونيو 2025 - 01:43

كتب : FilGoal

جانلويجي دوناروما - باريس سان جيرمان - أرسنال

أعرب الإيطالي جيانلويجي دوناروما، حارس مرمى باريس سان جيرمان الفرنسي، عن سعادته مع باريس سان جيرمان، مؤكداً أن مفاوضات تجديد عقده تسير على الطريق الصحيح.

ويستعد الفريق الباريسي لمواجهة بوتافوغو البرازيلي، وذلك في إطار الجولة الثانية من كأس العالم للأندية.

وينتهي عقد دوناروما مع الفريق الباريسي في صيف 2026.

أخبار متعلقة:
دوناروما: أولويتي البقاء مع باريس سان جيرمان ولكن دي مارزيو: مانشستر سيتي مهتم بالتعاقد مع دوناروما دوناروما: أكملنا موسما استثنائيا.. وإنريكي منحنا الحرية أرتيتا: دوناروما كان الأفضل في الملعب.. وفخور بما قدمناه وسط هذا الكم من الإصابات

وقال دوناروما في تصريحات لوسائل الإعلام: "أنا سعيد مع باريس سان جيرمان، وأفكر الآن في البطولة القارية".

وواصل: "وكيل أعمالي يتولى مهمة تجديد العقد مع إدارة الفريق، وكل شيء يسير على ما يرام، لا يوجد ما يدعو للقلق بشأن مستقبلي مع الفريق".

وأنهى حديثه قائلاً: "الآن أركز على تحقيق هذه البطولة، وعندما أعود إلى فرنسا، سوف أجلس مع إدارة الفريق لنرى كل شيء ممكن فيما يخص تجديد العقد".

وحقق دوناروما مع باريس سان جيرمان لقب دوري أبطال أوروبا، بعد تحقيق الانتصار على إنتر ميلان بخماسية مقابل لا شيء على ملعب آليانز أرينا.

وشارك الحارس الإيطالي مع باريس في 40 مباراة، وتمكن من الخروج بـ12 مباراة بشباك نظيفة.

باريس سان جيرمان
نرشح لكم
زيزو يكشف كواليس الخلاف على ركلة الترجيح.. وشعور خاص بمشاركتي في المونديال كورتوا: لازلنا نلعب كرة قدم بطريقة لعب أنشيلوتي.. والهلال كان أفضل في الشوط الأول ألونسو والاختبار الأول.. الوقت هو سلاح المدرب الإسباني كوكا: نحترم جميع الفرق ولا نخشى أحدًا.. والفوارق الفنية متقاربة للغاية ياسر إبراهيم يكشف كواليس مشادته مع ميسي.. وطلب من جمهور الأهلي مباشر كأس العالم للأندية - باتشوكا (0)-(0) سالزبورج.. إيقاف المباراة لسوء الأحوال الجوية مؤتمر ريبيرو: إهدار تريزيجيه ركلة الجزاء أمر تم إغلاقه.. وهذه خطتنا لمواجهة إستيفاو حمدي فتحي: نشكر جمهور الأهلي على الدعم.. وجاهزون لإسعادهم ضد بالميراس
أخر الأخبار
زيزو يكشف كواليس الخلاف على ركلة الترجيح.. وشعور خاص بمشاركتي في المونديال 18 دقيقة | كأس العالم للأندية
دوناروما: تجديد عقدي في الطريق الصحيح وأركز فقط على تحقيق كأس العالم للأندية 31 دقيقة | كأس العالم للأندية
كورتوا: لازلنا نلعب كرة قدم بطريقة لعب أنشيلوتي.. والهلال كان أفضل في الشوط الأول 49 دقيقة | سعودي في الجول
كالتشيو ميركاتو: باريس سان جيرمان يحلم بالتعاقد مع كوندي من برشلونة 59 دقيقة | ميركاتو
ألونسو والاختبار الأول.. الوقت هو سلاح المدرب الإسباني ساعة | كأس العالم للأندية
الزمالك: سنبرم صفقات فنية وليست جماهيرية.. وتعيين المدير الرياضي خلال أيام ساعة | الدوري المصري
كوكا: نحترم جميع الفرق ولا نخشى أحدًا.. والفوارق الفنية متقاربة للغاية ساعة | كأس العالم للأندية
ياسر إبراهيم يكشف كواليس مشادته مع ميسي.. وطلب من جمهور الأهلي ساعة | كأس العالم للأندية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كأس العالم للأندية - موعد مباراة الأهلي أمام بالميراس والقنوات الناقلة 2 خبر في الجول - الكشف عن إصابة إمام عاشور.. وإجراء عاجل بعد تحديد طبيعتها 3 تشكيل الأهلي - على رأسهم تريزيجيه.. 3 جدد في موقعة الافتتاح أمام إنتر ميامي 4 موعد مباراة الأهلي ضد إنتر ميامي.. القنوات الناقلة والمعلقون
/articles/507517/دوناروما-تجديد-عقدي-في-الطريق-الصحيح-وأركز-فقط-على-تحقيق-كأس-العالم-للأندية