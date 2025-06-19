كورتوا: لازلنا نلعب كرة قدم بطريقة لعب أنشيلوتي.. والهلال كان أفضل في الشوط الأول

الخميس، 19 يونيو 2025 - 01:25

كتب : FilGoal

ريال مدريد ضد أتليتكو مدريد

انتقد تيبو كورتوا حارس مرمى فريق ريال مدريد طريقة لعب فريقه أمام الهلال خاصة في الشوط الأول.

تيبو كورتوا

النادي : ريال مدريد

ريال مدريد

وتعادل ريال مدريد أمام الهلال بهدف لكل منهما ضمن منافسات الجولة الثامنة من كأس العالم للأندية.

وقال تيبو كورتوا في تصريحات صحفية: "لا زالنا نلعب كرة قدم من طريقة لعب أنشيلوتي وهذه الأشياء لا يمكن أن تتغير خلال 4 أيام".

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وتابع "كنا بطيئين جدا في الشوط الأول وعانينا في استعادة النسق المطلوب، وكان الهلال أفضل منا".

وأضاف كورتوا "تمكنا من تسجيل هدف مبكر ولكنهم عادلوا النتيجة من ركلة جزاء".

واختتم كورتوا تصريحاته "أرى أننا لعبنا بشكل أفضل في الشوط الثاني وإذا واصلنا على نفس النهج سنفوز ببعض المباريات".

تقدم ريال مدريد في الدقيقة 34 عن طريق جونزالو جارسيا، قبل أن ينجح روبن نيفيز في تسجيل التعادل للهلال في الدقيقة 41 من ضربة جزاء.

ونجح ياسين بونو في تصدى لركلة جزاء لصالح ريال مدريد في الدقيقة 90+2 أمام فالفيردي ليمنح فريقه نقطة التعادل.

وتضم المجموعة الثامنة إلى جانب الهلال وريال مدريد فريقي باتشوكا المكسيكي، وريد بول سالزبورج الذين يلتقيان الواحدة صباح الخميس في نفس الجولة.

وتعد تلك المرة الأولى التي ينجح فيها فريق عربي في حصد نقطة أمام فريق أوروبي بكأس العالم للأندية عبر التاريخ.

وسبق أن التقت الفرق العربية أمام بطل أوروبا في كأس العالم للأندية 10 مرات، بواقع 6 مرات لريال مدريد، ومباراتين لبايرن ميونيخ، وواحدة لبرشلونة وتشيلسي.

تيبو كورتوا ريال مدريد الهلال
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