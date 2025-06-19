كالتشيو ميركاتو: باريس سان جيرمان يحلم بالتعاقد مع كوندي من برشلونة
الخميس، 19 يونيو 2025 - 01:15
كتب : FilGoal
يبحث باريس سان جيرمان الفرنسي، عن التعاقد مع جول كوندي ظهير برشلونة الإسباني.
جول كوندي
النادي : برشلونة
وينتهي عقد الظهير الفرنسي صيف 2027 مع برشلونة.
وأفادت صحيفة كالتشيو ميركاتو، أن الفريق الباريسي يطمح بالتوقيع مع كوندي، وذلك لعتزيز الفريق حيث يشغل اللاعب الفرنسي العديد من المراكز.
ويريد باريس سان جيرمان دفع 100 مليون يورو لإقناع برشلونة ببيع كوندي، واستغلال مشاكل الفريق المالية.
لكن المشكلة الكبيرة التي تواجه باريس، أن كوندي من الركائز الأساسية للفريق الكتالوني، لذلك سيحاول كامبوس المدير الرياضي لباريس سان جيرمان إقناع اللاعب للإنضمام لمشروع الفريق الباريسي.
وانضم كوندي إلى برشلونة صيف 2022 قادمًا من إشبيلية الإسباني.
وشارك اللاعب الفرنسي مع برشلونة هذا الموسم في 53 مباراة، تمكن من تسجيل 4 أهداف، وصناعة 8 أهداف.
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