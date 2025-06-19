ألونسو والاختبار الأول.. الوقت هو سلاح المدرب الإسباني

يبدو أن تشابي ألونسو المدرب الإسباني ما زال يحتاج لبعض الوقت، حتى يتأقلم لاعبو ريال مدريد مع طريقة لعبه الخاصة.

شابي ألونسو النادي : ريال مدريد ريال مدريد

وتعرض ريال مدريد لتعثر أول في كأس العالم للأندية، أمام الهلال السعودي ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الثامنة.

بداية متوازنة لصفقات ريال مدريد

شهدت المباراة المشاركة الأولى لصفقات ريال مدريد الجديدة، وتتمثل هذه الصفقات في دين هاوسن وألكسندر أرنولد.

هاوسن قدم مباراة جيدة في ظهوره الأول رفقة ريال مدريد، وكان الجدار الحامي لشباك كورتوا، حيث أظهر قدرات مميزة وكبيرة في مباراته الأولى.

ويُعتبر ثاني أعلى تقييم في المباراة، حيث تمكن من الانتصار في المواجهات الأرضية بعلامة كاملة 6/6، وفي الصراعات الهوائية شارك بأربعة منها ونجح في الفوز باثنتين، وكانت دقة التمريرات الصحيحة 87%، وقام بمراوغة واحدة صحيحة في المباراة.

على الجانب الآخر، قدم أرنولد واحدة من أسوأ مبارياته، حيث حصل على أقل تقييم في المباراة، وحقق أرقامًا سيئة بشكل كبير، إذ خسر السيطرة على الكرة في 12 مرة وهو الرقم الأعلى، وانتصر فقط في صراع أرضي واحد من 4 تدخلات في المباراة.

لكن هذا الأمر ليس حكمًا نهائيًا على الصفقات، فما زالت هذه المباراة الأولى فقط لهم، وأمامهم العديد من المباريات ويحتاجون وقتًا من أجل التكيف.

تشابي ألونسو بين الشوط الأول والثاني.. الفارق كبير

شوط أول شهد سيطرة كبيرة من الهلال السعودي على الكرة، وكان ريال مدريد تائهًا، اللاعبون لم ينسجموا وشاركوا في المباراة بهيئة تحضيرات فقط ولم يأخذوها بمحمل الجد في البداية، وكان الهلال قريبًا من التسجيل في العديد من المناسبات.

الطقس أيضًا كان له تأثير كبير على اللاعبين والمباراة، حيث لم يعتادوا على خوض مباريات في هذه الرطوبة الكبيرة.

الشوط الثاني دخل ريال مدريد المباراة بهدف تحقيق الفوز، جميع اللاعبين شاركوا بقوتهم ويريدون تحقيق الانتصار فقط، لكن عجزوا عن التسجيل بسبب تألق ياسين بونو الذي أظهر قدراته الكبيرة كالعادة في المباريات المميزة.

ياسين بونو رجل المباريات الكبرى

الحارس المغربي المتألق ياسين بونو، كالعادة، هو دائمًا رجل المباريات الكبيرة مع الهلال السعودي. أينما توجد المشاكل في الفريق، بونو ينقذ الموقف، وتصدى لركلة جزاء في الدقيقة 90 كانت حاسمة، حيث أضاع فالفيردي كرة الثلاث نقاط لريال مدريد، لكن مع تألق بونو أعطى إنزاجي قبلة الحياة ونقطة افتتاح المشوار في البطولة القارية.

رجل المواقف الصعبة

يُعتبر جونزالو غارسيا جوهرة دكة البدلاء في ريال مدريد، لاعب المواقف الصعبة مع أنشيلوتي والآن مع تشابي ألونسو. إصابة مبابي مؤثرة بالتأكيد، لكن الأندية الكبيرة لا تعترف بغياب لاعب مهما كانت أهميته، ودائمًا ما تجد الحلول في دكة البدلاء.

جائزة رجل المباراة في أولى مبارياته بكأس العالم للأندية شيء مبشر بشكل كبير، فاللاعب قدم الكثير في المباراة وأثبت حاجة ريال مدريد لمهاجم صندوق يستطيع استغلال أنصاف الفرص في المباريات الحاسمة، كما كان يفعل من قبل بنزيما وخوسيلو رفقة الفريق الملكي.

نقطة ثمينة للهلال ومخيبة لريال مدريد، لكن ما زال المشوار طويلًا في البطولة القارية.