الزمالك: سنبرم صفقات فنية وليست جماهيرية.. وتعيين المدير الرياضي خلال أيام

الخميس، 19 يونيو 2025 - 00:56

كتب : FilGoal

أحمد سالم - المتحدث الرسمي لنادي الزمالك

أعلن أحمد سالم المتحدث الرسمي باسم نادي الزمالك، أن تعيين المدير الرياضي سيتم خلال أيام.

وأوضح سالم في تصريحات عبر قناة الزمالك: "سيتم تعيين المدير الرياضي للزمالك خلال أيام، جون إدوارد عرض رؤيته على حسين لبيب رئيس النادي، وهشام نصر نائب رئيس النادي، لتحديد الاختصاصات ووضع تفاصيل المسمى الوظيفي له."

اجتمع حسين لبيب رئيس نادي الزمالك مع جون إدوارد المشرف العام بفاركو والمرشح لتولي منصب المدير الرياضي للقلعة البيضاء.

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وأكمل المتحدث باسم الزمالك "لن نتعجل بإبرام صفقات جماهيرية ولكننا سنعقد صفقات فنية يحتاجها الفريق بالفعل".

وأضاف "الزمالك كان مُثقل بأزمات كثيرة مثل وقف القيد وتأخر المرتبات ومستحقات اللاعبين، وبالتالي يتم وضع أولويات".

وتابع "الزمالك نجح في تسديد التزاماته، وبقية الغرامات لا تُذكر مقارنة بما تم سداده، وموارد الزمالك القادمة سيتم توجيهها لتحسين الأداء".

وعن أزمة أحمد حمدي وإحالته للتحقيق، رد سالم "أحمد حمدي تعرض لضغط مما أدى إلى أن يكتب عبر منصات التواصل الاجتماعي بطريقة لا تناسب قيمته، وقيمة نادي الزمالك، وبالتالي تم إحالته للتحقيق وسيتم عرض نتيجة التحقيق على مجلس الإدارة لاتخاذ اللازم، ولكنه لاعب محترم وسيتم حل الأمر".

وأتم "نتعمد عدم نشر أي أخبار متعلقة بمفاوضات مع مدرب أو لاعب، وهذا يعطي انطباع لدى جمهور الزمالك بأن الإدارة لا تعمل، ولكن سيأتي الوقت الذي سنعلن فيه عن كافة القرارات ونتمنى تكون مرضية للجماهير".

يذكر أن الزمالك اختتم الموسم بالتتويج بلقب كأس مصر على حساب بيراميدز بركلات الترجيح.

أحمد سالم الزمالك
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