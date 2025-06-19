كوكا: نحترم جميع الفرق ولا نخشى أحدًا.. والفوارق الفنية متقاربة للغاية

الخميس، 19 يونيو 2025 - 00:52

كتب : FilGoal

أحمد نبيل كوكا - الأهلي - باتشوكا

يعتبر أحمد نبيل كوكا لاعب النادي الأهلي، أن الفوارق الفنية بين الفرق المشاركة في كأس العالم للأندية، متقاربة للغاية.

ويقام كأس العالم للأندية في الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة من 14 يونيو حتى 13 يوليو القادم.

وأوضح كوكا في تصريحات نقلها موقع الأهلي الرسمي: "الاهلي يحترم جميع الفرق ولكنه لا يخشى أحدا".

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وأضاف ظهير ايسر الأهلي "إذا كان بالميراس فريق قوي وله تاريخ كبير في بطولات كأس العالم، فإذن الأهلي أيضا صاحب تاريخ كبير في مونديال الاندية، ويسعى لتحقيق الفوز".

ويستعد الأهلي لملاقاة بالميراس البرازيلي في تمام الساعة السابعة مساء الخميس في الجولة الثانية من المجموعة الأولى بكأس العالم للأندية.

وتعادل الأهلي في مباراة الافتتاح أمام إنتر ميامي الأمريكي سلبيا دون أهداف، وهي النتيجة ذاتها التي حسمت نتيجة مباراة بالميراس أمام بورتو البرتغالي.

وأكمل كوكا عن مواجهة بالميراس "جميع اللاعبين تعاهدوا على بذل كل نقطة عرق والكل في حالة استعداد كامل لهذه المواجهة المهمة".

وعن الإصابات التي تعرض لها لاعبو الفريق، رد كوكا "نستعد بكل قوة لمباراة بالميراس لتحقيق نتيجة إيجابية رغم الإصابات التي تعرض لها إمام عاشور، وطاهر محمد، فالإصابات قضاء وقدر ويتعرض لها جميع فرق العالم".

وأصيب إمام عاشور خلال مباراة إنتر ميامي بكسر في الترقوة، قبل أن يتبعه أحمد كوكا بسبب كدمة الركبة الذي ستبعده عن مباراة بالميراس ومن المحتمل أن تبعده عن مواجهة بورتو.

كما تأكد غياب طاهر محمد عن مباراتي بالميراس وبورتو بسبب إصابته بتمزق في العضلة الأمامية.

ووجه كوكا رسالة للجماهير التي زحفت خلف الفريق في مباراة إنتر ميامي، مضيفا "الجميع على يقين من زيادة تلك الأعداد في مباراة بالميراس.".

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