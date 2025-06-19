ياسر إبراهيم يكشف كواليس مشادته مع ميسي.. وطلب من جمهور الأهلي

كشف ياسر إبراهيم مدافع الأهلي عن كواليس مشادته مع ليونيل ميسي أسطورة كرة القدم ولاعب إنتر ميامي.

وتعادل الأهلي مع إنتر ميامي في افتتاح كأس العالم للأندية دون أهداف، ليتساوى فرق المجموعة كلها برصيد نقطة واحدة بعد الجولة الأولى.

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المباراة شهدت مشادة بين ياسر إبراهيم وليونيل ميسي، تحدث عنها مدافع الأهلي لقناة MBC Masr قائلا: "لقطتي مع ليونيل ميسي؟ كانت مجرد مشادة في الملعب فقط ولم أقصد أي شيء".

وأضاف "ليونيل ميسي أسطورة عظيمة في كرة القدم ولا يجرؤ أحد على الحديث عنه".

ياسر أكمل "هي مجرد شدة ملعب ولم أقصد الحصول على (لقطة) أو أي شيء كما يقال".

وانتقل مدافع الأهلي للحديث عن مباراة الفريق المقبلة ضد بالميراس، فقال: "أغلقنا صفحة مباراة إنتر ميامي. كان هدفنا تحقيق الفوز، لكن المباراة انتهت بالتعادل، وعلينا التركيز على مواجهة بالميراس الذي يمتلك المهارة والقوة والسرعة، وبشكل عام المباراة ستكون صعبة على الفريقين".

وأضاف "المدرب ريبييرو تحدث في جميع الأمور الفنية الخاصة بالمباراة، وتم التحضير بشكل جيد من خلال دراسة الفريق البرازيلي وتحديد نقاط قوته وثغراته التي نرغب في استغلالها".

مدافع الأهلي أكمل "نشارك في كأس العالم للأندية ونواجه فرقًا قوية ونجوما كبارا، ويجب على الجميع في الفريق أن يكون في أتم الجاهزية وأعلى درجة من التركيز".

ياسر أوضح "إنتر ميامي يضم أساطير، ومن بينهم النجم ليونيل ميسي، فيما يعتمد فريق بالميراس على الجماعية ويمتلك السرعة والمهارة والقوة، وسبق لنا أن واجهناه من قبل".

واختتم "نتوقع حضور جماهيرنا غدًا. اعتدنا على وجودهم في أي مكان في العالم، ونعلم أنهم سيكونون داعمين لنا في مباراة بالميراس".

ويستعد الأهلي لمواجهة بالميراس مساء غد الخميس، ضمن مباريات الجولة الثانية للمجموعة الأولى من كأس العالم للأندية.