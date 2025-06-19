مباشر كأس العالم للأندية - باتشوكا (1)-(1) سالزبورج.. جووووول بعد دقيقة من استئناف المباراة

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة باتشوكا ضد رد بول سالزبورج في الجولة الأولى من دور مجموعات كأس العالم للأندية.

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ق56. جووووول التعادل لباتشوكا عن طريق بريان جونزاليس من ركلة حرة مباشرة.

ق55. استئناف المباراة بعد توقفها لأكثر من ساعة بسبب سوء الأحوال الجوية.

عودة اللاعبين للإحماء تمهيدا لاستئناف المباراة بعد 20 دقيقة.

ق55. إيقاف المباراة ودخول اللاعبين لغرف خلع الملابس بسبب وجود عاصفة رعدية.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق43. جوووول أول لسالزبورج عن طريق أوسكار جلوخ بتسديدة من خارج منطقة الجزاء.

ق31. العارضة تمنع الأول من سالمون روندون.

ق30. حارس باتشوكا يتألق ويمنع سالزبورج من التقدم.

بداية المباراة

بداية المباراة بعد قليل