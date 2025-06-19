مباشر كأس العالم للأندية - باتشوكا (0)-(0) سالزبورج.. الشوط الثاني

الخميس، 19 يونيو 2025 - 00:40

كتب : FilGoal

باتشوكا

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة باتشوكا ضد رد بول سالزبورج في الجولة الأولى من دور مجموعات كأس العالم للأندية.

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بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق43. جوووول أول لسالزبورج عن طريق أوسكار جلوخ بتسديدة من خارج منطقة الجزاء.

ق31. العارضة تمنع الأول من سالمون روندون.

ق30. حارس باتشوكا يتألق ويمنع سالزبورج من التقدم.

بداية المباراة

بداية المباراة بعد قليل

باتشوكا سالزبورج كأس العالم للأندية
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